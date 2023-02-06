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نهاية سعيدة للطفل الذي ظهر معلقا في الأنقاض بسبب الزلزال المدمر

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نهاية سعيدة للطفل الذي ظهر معلقا في الأنقاض بسبب الزلزال المدمر

نهاية سعيدة للطفل الذي ظهر معلقا في الأنقاض بسبب الزلزال المدمر

نهاية سعيدة للطفل الذي ظهر معلقا في الأنقاض بسبب الزلزال المدمر
٠٧:٤٣:٥٠ م، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

كتب الله النجاة للطفل السوري الذي ظهر معلقا في في الأنقاض في محافظة إدلب السورية، بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين.

وظهر أحد الأشخاص وهو يحمل الطفل بعد أن ظل عالقا لساعات في الأنقاض وتم تداول صوره بصورة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلق أحد رواد تويتر على عملية إنقاذ الطفل بالقول :” نبشركم من مصدر سوري رسمي” الطفل الذي ظهر في الفيديو وهو عالق في الأنقاض بسبب الزلزال تم إنقاذه ولله الحمد”.

وكان الطفل قد ظهر في أحد مقاطع الفيديو معلقا على أنتقاض أحد المباني المنهارة وأحد الأشخاص يحاول طمأنته ويقول : ” قل لا إله إلا الله وهو يردد خلفه”.

إنقاذ طفلة:

كما أظهر مقطع فيديو آخر تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا مؤثرا لعملية إنقاذ طفلة من تحت الأتقاض، عقب الزالزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر اليوم الإثنين.
ووثق الفيديو لحظة إنقاذ الطفلة من تحت الأنقاض في مدينة أورفة التركية وقد خرجت سليمة ولله الحمد.
وأظهر الفيديو عددا من رجال الدفاع المدني والمكتطوعين وهم يخرجون الطفلة ووسط فرحة عارمة بسبب نجاتها.

استغاثة طفلة:

وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو، لحظة استغاثة طفلة سورية من تحت أنقاض منزلها المنهار جراء الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركيا في وقت مبكر اليوم، وامتدت توابعه إلى سوريا والعديد من الدول المجاورة.

وسمعت الفتاة في المقطع الذي نشرته فضائية “العربية الحدث”، وهي تتحدث لوالدها الذي سعى لطمأنتها، مؤكدًا أن رجال الإنقاذ في طريقهم إليها، فيما تطلب من والدها “بس نادوني لماما”.

وقد انتشرت العديد من مقاطع الفيديو التي توثق حجم الدمار الذي طال العديد من المدن التركية والسورية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين.
ووثقت مقاطع متفرقة أصوات البكاء وانهيار المباني التي تبيّن قوة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا والدول المحيطة.

وامتدت الهزات التي تبعت الزلزال إللى بلدان ودول مجاورة حتى شعر سكان القاهرة في مصر بهزات أرضية رغم أنها تبعد 1000 كيلومتر عن مركز الزلزال.

أعداد الضحايا:

وكان نائب الرئيس التركي قد أعلن أن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1541 قتيلا.

وضرب زلزال فجر الإثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر.
كما أعقبه بعد عدة ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

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