“هيئة المواصفات” تعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

أعلنت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بمدينة الرياض بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني لطلاب وطالبات الجامعة للفصل الدراسي الثالث 2023م، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– التدريب التعاوني.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- طالب أو طالبة في المرحلة الجامعية.

3- أن يكون التدريب التعاوني أحد متطلبات التخرج.

نبذة عن البرنامج:

– يأتي برنامج التدريب التعاوني ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية والمهنية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك لرفع مستوى المعرفة والمهارة لدى كفاءات الوطن من الطلبة الخريجين وتمكينهم من تطبيق الدراسات الأكاديمية في بيئة العمل الفعلية.

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نبذة عن الهيئة:

– الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنشئت بمقتضى المرسوم الملكي رقم وتاريخ 3/3/1392هـ، كهيئة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/07/15هـ الموافق 2023/02/06م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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