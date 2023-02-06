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الكويت ترسل طائرة خاصة لإجلاء مواطنيها من منطقة الزلازل في تركيا
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الكويت ترسل طائرة خاصة لإجلاء مواطنيها من منطقة الزلازل في تركيا

الكويت ترسل طائرة خاصة لإجلاء مواطنيها من منطقة الزلازل في تركيا

الكويت ترسل طائرة خاصة لإجلاء مواطنيها من منطقة الزلازل في تركيا
٠٧:١٢:١٠ م، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

عبّر وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، ، عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع في شمال ووسط سوريا، وجنوب تركيا.

وأشار إلى أن الزلزال، أدى إلى مقتل المئات من الضحايا وأسفر عن الآلاف من المفقودين، وإصابة الكثير من الأشخاص، وتدمير لمنازلهم والمرافق والبنى التحتية.

 

عزاء ومواساة

وقدم خالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل والعثور على المفقودين.

طائرة خاصة

وبين في هذا الإطار بأنه وبأمر من القيادة السياسية بدولة الكويت تم إرسال طائرة خاصة لتتوجه إلى تلك المنطقة لإجلاء المواطنين الكويتيين المتواجدين فيها.
وأكد وزير خارجية الكويت، بأن وزارة الخارجية وعبر بعثتيها في أنقرة وإسطنبول، تتابع بشكل مباشر أحوال المواطنين الكويتيين المتواجدين في المناطق المتضررة، وتعكف على ضمان سلامتهم وعودتهم إلى البلاد سالمين.

ارتفاع عدد الضحايا

وأعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن ارتفاع عدد قتلى الزلازل جنوبي البلاد إلى 1014 شخصا وإصابة ما يقرب من 3 آلاف آخرين.

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