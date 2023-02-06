مشهد مؤثر لإنقاذ طفلة من تحت الأنقاض في زلزال تركيا المدمر

تواصل- فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا مؤثرا لعملية إنقاذ طفلة من تحت الأتقاض، عقب الزالزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر اليوم الإثنين.

ووثق الفيديو لحظة إنقاذ الطفلة من تحت الأنقاض في مدينة أورفة التركية وقد خرجت سليمة ولله الحمد.

كما يظهر الفيديو عددا من رجال الدفاع المدني والمتطوعين وهم يخرجون الطفلة ووسط فرحة عارمة بسبب نجاتها.

استغاثة طفلة:

وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو، لحظة استغاثة طفلة سورية من تحت أنقاض منزلها المنهار جراء الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركيا في وقت مبكر اليوم، وامتدت توابعه إلى سوريا والعديد من الدول المجاورة.

وسمعت الفتاة في المقطع الذي نشرته فضائية “العربية الحدث”، وهي تتحدث لوالدها الذي سعى لطمأنتها، مؤكدًا أن رجال الإنقاذ في طريقهم إليها، فيما تطلب من والدها “بس نادوني لماما”.

وقد انتشرت العديد من مقاطع الفيديو التي توثق حجم الدمار الذي طال العديد من المدن التركية والسورية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين.

ووثقت مقاطع متفرقة أصوات البكاء وانهيار المباني التي تبيّن قوة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا والدول المحيطة.

وامتدت الهزات التي تبعت الزلزال إللى بلدان ودول مجاورة حتى شعر سكان القاهرة في مصر بهزات أرضية رغم أنها تبعد 1000 كيلومتر عن مركز الزلزال.

لحظة إنقاذ طفلة من تحت الأنقاض في مدينة أورفة التركية وقد خرجت سليمة ولله الحمد.pic.twitter.com/KI3Vby8it8 — إياد الحمود (@Eyaaaad) February 6, 2023

أعداد الضحايا:

وارتفعت أعداد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا في وقت مبكر اليوم إلى 1014قتيلاً في تركيا و810 قتيلاً في سوريا، وفقًا لأحدث حصيلة.

وأعلنت إدارة الكوارث التركية أن ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب الزلزال وصل إلى 1498 قتيلا.

وضرب زلزال فجر الإثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر.

كما أعقبه بعد عدة ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

اقرأ أيضا

بعد الزلزال المدمر.. مقطع مؤثر لأب سوري يودّع طفله الرضيع بعد انتشاله من تحت الأنقاض