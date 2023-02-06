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بالفيديو.. هذا ما حدث داخل أحد المطارات التركية بسبب الزلزال المدمر

بالفيديو.. هذا ما حدث داخل أحد المطارات التركية بسبب الزلزال المدمر

بالفيديو.. هذا ما حدث داخل أحد المطارات التركية بسبب الزلزال المدمر
٠٧:٠٥:٠٧ م، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو لحظات عصيبة عاشها المسافرون في أحد المطارات التركية بعد الزلزال المدمر الذي تعرض له المناطق الجنوبية من تركيا اليوم.

وأظهر المقطع، حالة من الرعب والارتباك في المطار، والبعض هرول هارباً من خارج المطار للنجاة بحياتهم بسبب قوة الزلزال.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال فجر الإثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر.

كما أعقبه بعد عدة ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

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وتفصيلا، ارتفعت أعداد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا في وقت مبكر اليوم إلى 1014قتيلاً في تركيا و810 قتيلاً في سوريا، وفقًا لأحدث حصيلة.

وأعلنت إدارة الكوارث والطورائ التركية، ارتفاع عدد ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد خلال الساعات الماضية إلى 1014 شخصًا، وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين، بحسب وسائل إعلام تركية.

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