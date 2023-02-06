برعاية وزير الموارد البشرية.. “سكن” تستهدف 1000 مستفيد بالشراكة مع وزارة الإسكان و”تراحم”

تواصل – واس:

وقّعت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” في الحفل السنوي لجمعية “تراحم” اتفاقية ثلاثية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجمعية تراحم، التي تهدف إلى توفير 1000 وحدة سكنية لأسر السجناء في جميع مناطق المملكة على مدى خمس سنوات، مما يُحقق الأمان والاستقرار الأسري للسجناء وأسرهم.

يأتي هذا برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.

نموذج ناجح

وتُعد هذه الاتفاقية نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي، وتفعيلاً للدور الحيوي للقطاع غير الربحي في رعاية المبادرات التنموية التي تُحدث أثرًا ملموسًا في شرائح المجتمع وعلى وجه التحديد الأسر الأشد حاجة، وتُسهم الاتفاقيات الثلاثية وغيرها التي تبرمها “سكن” في رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن.

تكريم إحدى المبادرات

وكرم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على هامش حفل توقيع منصة جود الإسكان – إحدى مبادرات “سكن” – تقديراً لجهودها في تحفيز العطاء السكني.

يُذكر أن “سكن” أطلقت مؤخرًا إستراتيجيتها التي تعمل على ريادة وتمكين القطاع غير الربحي الإسكاني لتوفير الحلول السكنية المستدامة.

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