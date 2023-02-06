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رابطة العالم الإسلامي تعزي الشعبين السوري والتركي في ضحايا الزلزال

رابطة العالم الإسلامي تعزي الشعبين السوري والتركي في ضحايا الزلزال

رابطة العالم الإسلامي تعزي الشعبين السوري والتركي في ضحايا الزلزال
٠٦:٢٠:٣٠ م، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- واس

قدَّمت رابطة العالم الإسلامي العزاء والمواساة للشعبين السوري والتركي، ولذوي الضحايا والمصابين، جراء كارثة الزلزال المؤسفة.

وأعرب معالي الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، عن التضامن الكامل مع الشعبين في هذا المصاب الكبير، سائلاً المولى سبحانه أن يتغمّد المتوفَّينَ بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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انتشرت العديد من مقاطع الفيديو التي توثق حجم الدمار الذي طال العديد من المدن التركية والسورية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين.

ووثقت مقاطع متفرقة أصوات البكاء وانهيار المباني التي تبيّن قوة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا والدول المحيطة.

وامتدت الهزات التي تبعت الزلزال إلى بلدان ودول مجاورة حتى شعر سكان القاهرة في مصر بهزات أرضية رغم أنها تبعد 1000 كيلومتر عن مركز الزلزال.

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تركيا رابطة العالم الاسلامي زلزال تركيا زلزال سوريا سوريا‬‏

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