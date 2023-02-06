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أحد شواطي تركيا يتحول لتسونامي بسبب الزلزال .. ماذا حدث لمرتاديه (فيديو مؤثر)

أحد شواطي تركيا يتحول لتسونامي بسبب الزلزال .. ماذا حدث لمرتاديه (فيديو مؤثر)

أحد شواطي تركيا يتحول لتسونامي بسبب الزلزال .. ماذا حدث لمرتاديه (فيديو مؤثر)
٠٦:١٩:٠٩ م، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

وثق مقطع فيديو الأمواج وهي تغمر أحد الشواطئ التركية بفعل الهزة الأرضية التي ضربت البلاد اليوم الإثنين.

ويظهر الفيديو الأمواج وهي تجتاح الشاطيء وتلاحق مرتاديه أشبه بتسونامي مدمر.

كما تعلو الأصوات وصراخ المرتادين للشواطيء في ظل علو الأمواج وامتدادها بصورة سريعة نحو الشاطيء.

مشاهد مبكية للزلزال:

كما انتشرت العديد من مقاطع الفيديو التي توثق حجم الدمار الذي طال العديد من المدن التركية والسورية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين.
ووثقت مقاطع متفرقة أصوات البكاء وانهيار المباني التي تبيّن قوة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا والدول المحيطة.

وامتدت الهزات التي تبعت الزلزال إللى بلدان ودول مجاورة حتى شعر سكان القاهرة في مصر بهزات أرضية رغم أنها تبعد 1000 كيلومتر عن مركز الزلزال.

أعداد الضحايا:

وارتفعت أعداد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا في وقت مبكر اليوم إلى 1014قتيلاً في تركيا و810 قتيلاً في سوريا، وفقًا لأحدث حصيلة.

وأعلنت إدارة الكوارث والطورائ التركية، ارتفاع عدد ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد خلال الساعات الماضية إلى 1014 شخصًا، وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين، بحسب وسائل إعلام تركية.

وضرب زلزال فجر الإثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر.

كما أعقبه بعد عدة ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

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الكلمات الدلالية:
الهزة الأرضية تسونامي شواطئ تركيا ضحايا الزلزال

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