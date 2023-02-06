بعد الزلزال المدمر.. مقطع مؤثر لأب سوري يودّع طفله الرضيع بعد انتشاله من تحت الأنقاض

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وثق مقطع فيديو مشاهد مؤثرة لأب سوري يودّع طفله الرضيع بعد انتشاله من تحت الأنقاض، بعد الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا فجر اليوم الاثنين.

وظهر الأب في المقطع المتداول، يحمل طفله بعيدا عن الأنقاض وحطام المباني التي انهارت تمامًا جراء الزلزال المدر، ويبكي بحرقة مودعاً طفله.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال عنيف فجر اليوم الإثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر.

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زلزال مدمر يضرب سوريا وتركيا

كما أعقبه بعد عدة ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وأفاد الدفاع المدني السوري في المناطق الخاضعة للمعارضة، أن عدد الضحايا في شمالي غربي سوريا بلغ 380 قتيلاً، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 1000.

وأشار إلى أن العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود مئات العائلات تحت الأنقاض وسط صعوبات كبيرة لانتشالهم والحاجة لمعدات ثقيلة للإنقاذ.

وضرب زلزال فجر الإثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه بعد عدة ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

ارتفاع أعداد الضحايا

وتفصيلا، ارتفعت أعداد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا في وقت مبكر اليوم إلى 1014قتيلاً في تركيا و810 قتيلاً في سوريا، وفقًا لأحدث حصيلة.

وأعلنت إدارة الكوارث والطورائ التركية، ارتفاع عدد ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد خلال الساعات الماضية إلى 1014 شخصًا، وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين، بحسب وسائل إعلام تركية.

وفي سوريا، ارتفع إلى 810 قتلى عدد الضحايا في عموم سوريا (مناطق النظام والمعارضة).

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظم عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 430 وفاة، 1315 إصابة في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس، في حصيلة غير نهائية.

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