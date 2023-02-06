الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
مصرع لاعب كرة قدم شهير رفقة ابنه تحت أنقاض الزلزال
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مصرع لاعب كرة قدم شهير رفقة ابنه تحت أنقاض الزلزال

مصرع لاعب كرة قدم شهير رفقة ابنه تحت أنقاض الزلزال

مصرع لاعب كرة قدم شهير رفقة ابنه تحت أنقاض الزلزال
٠٥:٤٤:٥٢ م، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

عمت حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا والأردن بعد الإعلان عن مصرع لاعب كرة قدم شهير.
وتوفى السوري نادر جوخدار، الذي لعب لأندية أردنية وسورية، في الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر الاثنين، رفقة نجله تاج.

لعب في الأردن

ولعب الراحل، الفرق الأردنية “الفيصلي” و”الجزيرة” و”الوحدات” السابق، وكان جوخدار تألق في الملاعب الأردنية، ووضع بصمته كأحد أبرز المهاجمين في الألفية الجديدة، وخصوصا في فترة تمثيله للنادي “الفيصلي”.

الاتحاد السوري ينعيه

وكتب الاتحاد السوري على حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “الاتحاد العربي السوري لكرة القدم يتقدم بأحر العزاء لأسرة نجم منتخب سوريا الأسبق نادر جوخدار ولعائلات ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر اليوم، ويتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين”.

النادي الفيصلي ينعيه

ونعى النادي “الفيصلي” الأردني عبر صفحته الرسمية الجوخدار الذي وافته المنية هو ونجله إثر الزلزال الذى ضرب دولة سوريا صباح اليوم.

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الكلمات الدلالية:
الأردن زلزال لاعب الأردن مصرع لاعب كرة نادر جوخدار

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