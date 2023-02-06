“اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك”.. ظواهر غير مسبوقة تضرب العالم آخرها زلزال تركيا

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ضرب زلزال عنيف، أجزاء من دولتي سوريا وتركيا، في وقت مبكر، اليوم الاثنين، وخلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، فضلا عن الخسائر المادية.

الأعنف منذ عام 1985

وقالت الجهات المختصة في تركيا، إن الزوال الذي شهدته البلاد اليوم هو الأعنف من 38 عاما تقريبا، حيث شهدت تركيا زلزالا عنيفا عام 1985.

ولم تكن هذه هي المرة الأولي التي تحدث فيها ظواهر غير مسبوقة، هلال الآونة الأخيرة، حيث شهدت أوروبا وأمريكا، مؤخرا، موجات من الطقس القطبي، والعواصف التي تسببت في مقتل العديد من البشر.

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آخر إحصائية للزلزال

وفي حصيلةٍ غير نهائية للزلزال، أعلنت الجهات المختصة 2300 قتيلاً و8533 جريحاً في تركيا وسوريا إثر الزلزال المدمر.

من جانبه، صرح نائب الرئيس التركي أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 1541 قتيلا.

هزة بنيويورك:

كما ضربت هزة أرضية بقوة 3.8 على مقياس ريختر (منطقة بافلو) في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية مساء اليوم الإثنين.

عواصف رعدية في أمريكا

قالت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية إن درجة الحرارة على قمة جبل واشنطن في ولاية نيو هامشير وصلت -مع مراعاة برودة الرياح- إلى 78 درجة مئوية تحت الصفر مساء الجمعة الماضي.

أدنى درجة مسجلة

وتعتبر 78 درجة مئوية تحت الصفر تعتبر أدنى درجة مسجلة في الولايات المتحدة، منذ بدء استخدام مقياس برودة الرياح الحالي، قبل حوالي عقدين من الزمن.

إنذارات وبرد قارس في كندا

وفي كندا، أصدرت وزارة البيئة إنذارات بالبرد القارس لجزء كبير من كيبيك والمقاطعات البحرية شرقي البلاد، حيث وصلت درجات الحرارة في عدة مناطق إلى 40 درجة مئوية أو حتى 50 مئوية تحت الصفر.

21 مليون متضرر

وأفادت هيئة الأرصاد الأمريكية -في بيان صحفي- أنه حتى الأسبوع الماضي، كان أكثر من 21 مليون شخص يخضعون لتحذير الطقس الشتوي.

إلغاء 600 رحلة جوية

تسببت عاصفة ثلجية شتوية في إلغاء 660 رحلة جوية داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية في حين تأخرت 1500 رحلة وفقاً لموقع تتبع الرحلات FlightAware.

إغلاق جامعات

وأوضحت السلطات في ولاية تكساس، في بيان صحفي في وقت سابق، أن عدد من الجامعات أغلقت مقارها وألغت بعض الأنشطة بسبب العاصفة.

وفاة 20 في كاليفورنيا

تسببت العواصف المطيرة، في القضاء على ما لا يقل عن 20 شخصًا من سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكشف حاكم الولاية أن العواصف المطيرة التسع المتعاقبة والتي بدأت منذ 26 ديسمبر الماضي، تسببت في وفاة 20 شخصًا على الأقل، حسب “سبوتنيك”.

تعليمات بإجلاء عشرات الآلاف

وأوضح أنه تم رفع مستوى استجابة الولاية للأضرار الناجمة عن العواصف، مع صدور تعليمات بإجلاء عشرات الآلاف.

وحسب صحيفة “فايننشال تايمز”، فإنه لا يزال متبقي أكثر من شهرين في موسم الأمطار، وأن هناك تحذيرات لسكان كاليفورنيا على الاستمرار في الحفاظ على مخزون من المياه، إذ لا يزال جهاز مراقبة الجفاف الأمريكي يضع الولاية بأكملها تقريبًا عند ظروف جفاف معتدلة أو شديدة.