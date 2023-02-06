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هزة أرضية تضرب نيويورك بقوة 3.8 على مقياس ريختر (فيديو)
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هزة أرضية تضرب نيويورك بقوة 3.8 على مقياس ريختر (فيديو)

هزة أرضية تضرب نيويورك بقوة 3.8 على مقياس ريختر (فيديو)

هزة أرضية تضرب نيويورك بقوة 3.8 على مقياس ريختر (فيديو)
٠٥:٣٢:٥٦ م، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ضربت هزة أرضية بقوة 3.8 على مقياس ريختر (منطقة بافلو) في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية مساء اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال فجر الإثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر.

كما أعقبه بعد عدة ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

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حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا ترتفع إلى أكثر من 1800 قتيل

حصيلة ضحايا زيزال سوريا وتركيا

وتفصيلا، ارتفعت أعداد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا في وقت مبكر اليوم إلى 1014قتيلاً في تركيا و810 قتيلاً في سوريا، وفقًا لأحدث حصيلة.

وأعلنت إدارة الكوارث والطورائ التركية، ارتفاع عدد ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد خلال الساعات الماضية إلى 1014 شخصًا، وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين، بحسب وسائل إعلام تركية.

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810 قتلى في عموم سوريا

وفي سوريا، ارتفع إلى 810 قتلى عدد الضحايا في عموم سوريا (مناطق النظام والمعارضة).

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظم عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 430 وفاة، 1315 إصابة في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس، في حصيلة غير نهائية.

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380 قتيلاً في مناطق المعارضة

من جانبه، أفاد الدفاع المدني السوري في المناطق الخاضعة للمعارضة، أن عدد الضحايا في شمالي غربي سوريا بلغ 380 قتيلاً، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 1000.

وأشار إلى أن العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود مئات العائلات تحت الأنقاض وسط صعوبات كبيرة لانتشالهم والحاجة لمعدات ثقيلة للإنقاذ.

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