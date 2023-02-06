الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
استشاري يوضح الفرق بين العلاج التأهيلي والدوائي لمرضى التوحد
هزة أرضية تضرب نيويورك بقوة 3.8 على مقياس ريختر (فيديو)
“بكاء وانهيار للمباني”.. مشاهد مؤثرة للزال الذي ضرب تركيا وسوريا والضحايا بالمئات
“changan” الصينية تدفع بأحدث سياراتها وتكشف عن 17 ميزة حصرية (فيديو)
شاهد.. خبير توقع زلزال تركيا بتفاصيله قبل 3 أيام فقط!
ارتفاع أسعار النفط .. و”أرامكو” تستعد لرفع سعر “بيع الخام”

الرئيسية

 /

الطفل

 /

استشاري يوضح الفرق بين العلاج التأهيلي والدوائي لمرضى التوحد

استشاري يوضح الفرق بين العلاج التأهيلي والدوائي لمرضى التوحد

استشاري يوضح الفرق بين العلاج التأهيلي والدوائي لمرضى التوحد
٠٥:٤٣:٣٦ م، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. نادر الرحيلي استشاري وأستاذ الطب النفسي للأطفال والمراهقين الفرق بين العلاج التأهيلي والدوائي لمرضى التوحد.

وقال الرحيلي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن الطفل المصاب باضطراب التوحد علاجه الأساسي والأهم هو التأهيل الذي قد يشمل النطق والتخاطب وتعديل السلوك والعلاج الوظيفي.

وأضاف أن العلاج الدوائي هو علاج مساعد ولا يحتاجه كل الأطفال وللأسف أنه يعتبر خيارا سهلا عند البعض بدلا من الالتزام بجلسات طويلة ومتعبة.

ونصح د. نادر الرحيلي الوالدين والمعالجين للأطفال مصابي التوحد بعدم الاستعجال في النتائج وتخير الكفؤ”.

اقرأ ايضا:

دراسة توضح العلاقة بين نقص المغنيسيوم والتوحد وفرط النشاط لدى الأطفال

نقص المغنيسيوم والتوحد

وفي وقت سابق، كشفت دراسة حديثة عن طبيعة العلاقة بين نقص المغنيسيوم والتوحد وفرط النشاط لدى الأطفال الصغار.

وأوضحت الدراسة، أنه يوجد أكثر من نصف المغنيسيوم في الجسم داخل العظام، ويستقلب 300 إنزيماً داخل جسم الطفل، ويلعب أدواراً في وظائف المخ، والأعصاب، والعضلات.

وبينت الدراسة، أن من أبرز العلامات وأعراض نقصه فقدان الشهية، والاستفراغ والغثيان، والتنميل والوخز، وتقلص العضلات وتشنجها.

وأضافت الدراسة، أنه رغم أن نقص المغنيسيوم لدى الطفل لا يسبب فرط النشاط كما كان يُعتقد، إلا أن الأدلة تشير إلى أن المغنسيوم لدى الطفل المصاب بالتوحد غالباً ما يكون أقل مقارنةً مع أقرانه.

اقرأ أيضا:

أبحاث ونتائج مبشرة.. طفرة علمية لعلاج «أطفال التوحد»

وفي هذا السياق، أوضحت تقارير معاهد الصحة الوطنية الأمريكية إن الغالبية، بما في ذلك الأطفال، تعاني نقصاً ما في المغنيسيوم. وغالباً ما توصف مكملات المغنيسيوم للأطفال لتخفيف فرط النشاط، أو الربو، أو التوحد.

وتعتبر الأطعمة ذات الألياف مصدراً جيداً للمغنيسيوم، بما فيها الخضروات الورقية، والبقول، والمكسرات، والبذور والحبوب الكاملة، وفقا لموقع “ليفينغ سترونغ”.

وبحسب الدراسة، فقد تكون المياه مصدراً جيداً للمغنيسيوم، بما فيها المعدنية والمعبأة في زجاجات.

وتابعت الدراسة، أن المصادر الغذائية الطبيعية الجيدة للمغنيسيوم تشمل اللوز، والسبانخ، والكاجو، والفول السوداني، وحليب الصويا، والأفوكادو، واللبن، والأرز البني.

اقرأ أيضا:

على قدر النوايا تكون العطايا.. شاب مصاب بالتوحد يحفظ القرآن كاملاً وبلغات متعددة (فيديو)

الكلمات الدلالية:
التوحد الطفل المصاب بالتوحد علاج التوحد علاج الطفل المصاب بالتوحد نادي الرحيلي

مواد ذات صلة

المزيد
الصلاة خضوع.. والصيام جنة

الصلاة خضوع.. والصيام جنة

١٢:٠٢ م، الأحد، ٠٣ أبريل ٢٠٢٢
استشاري يحذر الوالدين: لا تجعلوا أطفالكم كـ«نبات الظل»

استشاري يحذر الوالدين: لا تجعلوا أطفالكم كـ«نبات الظل»

٠٢:٤٨ ص، الخميس، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
تحذير للآباء: النظام الغذائي النباتي يعيق نمو الأطفال

تحذير للآباء: النظام الغذائي النباتي يعيق نمو الأطفال

٠٤:١٠ م، الثلاثاء، ١٧ يناير ٢٠٢٣
شاهد.. فرحة طفل يرتدي النظارة لأول مرة ويرى بوضوح

شاهد.. فرحة طفل يرتدي النظارة لأول مرة ويرى بوضوح

١١:٣٦ م، الثلاثاء، ٠٣ يناير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *