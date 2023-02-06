“changan” الصينية تدفع بأحدث سياراتها وتكشف عن 17 ميزة حصرية (فيديو)

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كشفت شركة changan الصينية عن التوسيع في مبيعات سيارات uni-v الجديدة التي ستشكل منافسة قوية لمركبات Camry الشهيرة من تويوتا، بحسب “روسيا اليوم”.

مميزات حصرية

السيارة الجديدة changan uni-v تأتي بالعديد من المميزات الحصرية

هيكل انسيابي يحمل ملامح الحداثة والقوة بنفس الوقت

مجهّزة بجنح هوائي متحرك على الصندوق الخلفي كما في بعض نماذج سيارات أودي

مزوّدة بعجلات عريضة بمقاس 18 إنشا.

أتى هيكلها بطول 4 أمتار و68 سنتيمترا، عرضه 183 سم

المسافة بين محوري العجلات فيه 275 سم، ومسافة الخلوص الأرضي له 152 ملم.

تصميم داخلي فريد خصوصا تصميم المقود ولوحة المؤشرات الصغيرة التي ثبتت فوقه

حصلت على واجهة قيادة متطورة فيها شاشة لمسية في المنتصف وشاشات قبالة السائق

حصلت على نظام شحن لاسلكي للهواتف.

تم تزويدها بمصابيح LED متطورة

سقف بانورامي كبير

نظام تهوية للمقاعد

نظام تثبيت السرعة

نظام الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة

نظام الرؤية المحيطية للهيكل عبر الكاميرات.

محركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 181 حصانا

علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات

يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 7.1 ثانية والوصول إلى سرعة 205 كلم/ساعة.

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