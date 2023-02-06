“changan” الصينية تدفع بأحدث سياراتها وتكشف عن 17 ميزة حصرية (فيديو)
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كشفت شركة changan الصينية عن التوسيع في مبيعات سيارات uni-v الجديدة التي ستشكل منافسة قوية لمركبات Camry الشهيرة من تويوتا، بحسب “روسيا اليوم”.
مميزات حصرية
السيارة الجديدة changan uni-v تأتي بالعديد من المميزات الحصرية
- هيكل انسيابي يحمل ملامح الحداثة والقوة بنفس الوقت
- مجهّزة بجنح هوائي متحرك على الصندوق الخلفي كما في بعض نماذج سيارات أودي
- مزوّدة بعجلات عريضة بمقاس 18 إنشا.
- أتى هيكلها بطول 4 أمتار و68 سنتيمترا، عرضه 183 سم
- المسافة بين محوري العجلات فيه 275 سم، ومسافة الخلوص الأرضي له 152 ملم.
- تصميم داخلي فريد خصوصا تصميم المقود ولوحة المؤشرات الصغيرة التي ثبتت فوقه
- حصلت على واجهة قيادة متطورة فيها شاشة لمسية في المنتصف وشاشات قبالة السائق
- حصلت على نظام شحن لاسلكي للهواتف.
- تم تزويدها بمصابيح LED متطورة
- سقف بانورامي كبير
- نظام تهوية للمقاعد
- نظام تثبيت السرعة
- نظام الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة
- نظام الرؤية المحيطية للهيكل عبر الكاميرات.
- محركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 181 حصانا
- علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات
- يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 7.1 ثانية والوصول إلى سرعة 205 كلم/ساعة.
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