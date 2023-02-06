شاهد.. خبير توقع زلزال تركيا بتفاصيله قبل 3 أيام فقط!

تواصل – فريق التحرير:

في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فجر اليوم، تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، الإثنين، تغريدة لباحث هولندي توقع قبل أيام حدوث الزلزال “عاجلاً أم آجلاً” والدول التي ستصيبها أضراره.

التغريدة التي نشرها الخبير الهولندي والباحث في شؤون الزلازل فرانك هوجيربيتس على “تويتر” جاءت قبل ثلاث أيام فقط من وقوع الزال الذي ضرب جنوبي تركيا اليوم، وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر.

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ماذا كتب هوجيربيتس؟

وكتب هوجيربيتس “عاجلاً أم آجلاً، سيحدث زلزال بقوة 7.5 درجة مئوية في هذه المنطقة (جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان).

وأثارت التغريدة جدلاً بين المتابعين، وقد تجاوز عدد متابعيها أكثر من 26 مليون حتى لحظة إعداد التقرير.

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وضرب زلزال فجر الإثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه بعد عدة ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.