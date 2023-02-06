هل هناك علاقة بين القهوة وأمراض الكلى؟ علماء يُجيبون

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توصل علماء جامعتي تورنتو وبادو إلى أن العلاقة بين استهلاك القهوة وخطر الإصابة بأمراض الكلى يعتمد على تباين الجينات في جسم الشخص، وذلك بحسب مجلة JAMA Network Open.

ودرس الباحثون، المؤشرات الحيوية لضعف وظائف الكلى لدى 1180 شخصا يعانون من المرحلة الأولى لارتفاع مستوى ضغط الدم، واتضح لهم أن المفرطين في تناول القهوة الذين لديهم نوع مختلف من جين CYP1A2 ، كانت هذه المؤشرات أعلى بثلاث مرات من المعتاد.

الإصابة بالأمراض

وأشاروا إلى أن احتمال إصابة هؤلاء الأشخاص بمرض بيلة الألبومين (Albuminuria) أعلى بسبع مرات، وفرط الترشيح – 2.5 مرة ، وارتفاع ضغط الدم-2.8 مرة.

وأضافوا أن لكمية القهوة التي يتناولها الشخص أهمية كبيرة. فقد أتضح أن الذين يتناولون ثلاثة أكواب أو أكثر من القهوة في اليوم أي 300 مليلتر من الكافيين، هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

القهوة بالحليب

في سياق آخر، كشف العلماء أن مزج القهوة بالحليب يمكن أن يكون ذا تأثير صحي يحمي من أمراض مميتة.

والقهوة السوداء غنية بالبوليفينول التي يمكن أن تمنع تلف الخلايا وتحمي من الوفاة المبكرة، ويمكن لبروتينات الحليب أن تلتصق بمضادات الأكسدة وتساعد الجسم على امتصاص المزيد منها.

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