ارتفاع أسعار النفط .. و”أرامكو” تستعد لرفع سعر “بيع الخام”

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وأصلت أسعار النفط الخام تحقيق مكاسبها مع التفاؤل حيال تنامي الطلب العالمي على النفط الخام خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تزيد القلق في الأسواق مع تطبيق السقف السعري على مشتقات النفط الروسية.

وخلال تعاملات اليوم، ارتفعت العقود الفورية للخام الأمريكي بنسبة 0.93% لتسجل 73.78 دولار للبرميل. وفي الوقت ذاته، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.19% لتسجل 80.69 دولار للبرميل.

أسباب الارتفاع

ويرجع سبب الارتفاع الأساسي إلى حالة التفاؤل بالأسواق حول تعافي الطلب العالمي على النفط الخام مدعوما بتزايد الطلب الصيني للنفط.

ودعم هذا التفاؤل تصريحات المدير التنفيذي في وكالة الطاقة الدولية، حيث أكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، أمس الأحد، بأن تعافي الصين لا يزال محركا رئيسيا لأسعار النفط.

المملكة تزيد شحنات الخام

في سياق متصل، كشفت تقارير أمريكية، اليوم الاثنين، أن المملكة ستزيد بشكل غير متوقع من أسعار شحنات الخام العربي الخفيف لسوقها الرئيسي في آسيا.

واتخذت “شركة أرامكو” قرارا برفع أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف إلى آسيا، بمقدار 20 سنتا أمريكيا، لتصل إلى دولارين للبرميل فوق متوسط أسعار المنطقة، وفقا لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية.

وتشير “بلومبرغ” إلى أن هذه هي أول زيادة في سعر النفط الخام العربي منذ شهر سبتمبر.

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