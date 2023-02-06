الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
هزة أرضية تضرب نيويورك بقوة 3.8 على مقياس ريختر (فيديو)
“بكاء وانهيار للمباني”.. مشاهد مؤثرة للزال الذي ضرب تركيا وسوريا والضحايا بالمئات
“changan” الصينية تدفع بأحدث سياراتها وتكشف عن 17 ميزة حصرية (فيديو)
شاهد.. خبير توقع زلزال تركيا بتفاصيله قبل 3 أيام فقط!
ارتفاع أسعار النفط .. و”أرامكو” تستعد لرفع سعر “بيع الخام”
هل هناك علاقة بين القهوة وأمراض الكلى؟ علماء يُجيبون

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا ترتفع إلى أكثر من 1800 قتيل

حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا ترتفع إلى أكثر من 1800 قتيل

حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا ترتفع إلى أكثر من 1800 قتيل
٠٤:٤٠:٣٤ م، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

ارتفعت أعداد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا في وقت مبكر اليوم إلى 1014قتيلاً في تركيا و810 قتيلاً في سوريا، وفقًا لأحدث حصيلة.

وأعلنت إدارة الكوارث والطورائ التركية، ارتفاع عدد ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد خلال الساعات الماضية إلى 1014 شخصًا، وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين، بحسب وسائل إعلام تركية.

اقرأ أيضًا:

12 عائلة سورية تحت الأنقاض ولا تجد من ينقذها

810 قتلى في عموم سوريا

وفي سوريا، ارتفع إلى 810 قتلى عدد الضحايا في عموم سوريا (مناطق النظام والمعارضة).

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظم عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 430 وفاة، 1315 إصابة في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس، في حصيلة غير نهائية.

اقرأ أيضًا:

أكبر كارثة منذ 85 عامًا.. دمار هائل في تركيا بسبب الزلزال(فيديو)

380 قتيلاً في مناطق المعارضة

من جانبه، أفاد الدفاع المدني السوري في المناطق الخاضعة للمعارضة، أن عدد الضحايا في شمالي غربي سوريا بلغ 380 قتيلاً، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 1000.

وأشار إلى أن العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود مئات العائلات تحت الأنقاض وسط صعوبات كبيرة لانتشالهم والحاجة لمعدات ثقيلة للإنقاذ.

وضرب زلزال فجر الإثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه بعد عدة ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. ماذا فعلت الطيور قبيل زلزال تركيا المدمر؟

بيان عاجل من المساحة الجيولوجية حول مدى تأثر المملكة بزلزال تركيا

استمرار الهزات.. هل تتعرض سوريا لتسونامي في أعقاب زلزال تركيا؟

كل ما تريد معرفته عن زلزال تركيا.. 10 معلومات تلخص ما جرى

5 مشاهد تكشف حجم الدمار الهائل بسبب زلزال تركيا (فيديوهات)

أصوات مخيفة.. شاهد ما وثقته كاميرات المراقبة لحظة وقوع زلزال تركيا

الكلمات الدلالية:
أخبار الزلزال في تركيا تركيا الآن خسائر زلزال تركيا خسائر زلزال سوريا درجة زلزال تركيا زلزال الآن زلزال تركيا زلزال تركيا 2023 زلزال تركيا اليوم زلزال تركيا مباشر زلزال في تركيا زلزال يضرب تركيا زلزال يضرب تركيا الآن ضحايا الزلزال في تركيا ضحايا الزلزال في سوريا عاجل تركيا عدد قتلى زلزال تركيا غازي عنتاب قوة زلزال تركيا كهرمان مرعش لحظة وقوع الزلزال في تركيا

مواد ذات صلة

المزيد
عبر «تويتر» .. مغردون يطالبون بعودة الرواتب إلى 25 هجري ويؤكدون: «الأبراج ليس لها تاريخ محدد»

عبر «تويتر» .. مغردون يطالبون بعودة الرواتب إلى 25 هجري ويؤكدون: «الأبراج ليس لها تاريخ محدد»

١١:٥٣ ص، الثلاثاء، ١١ يوليو ٢٠١٧
«العربية»: خادم الحرمين يتلقّى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي

«العربية»: خادم الحرمين يتلقّى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي

٠٢:٣٩ ص، الثلاثاء، ١٢ مايو ٢٠١٥
«القريات» تسجل أدنى درجة حرارة بـ«6 تحت الصفر».. تليها طريف

«القريات» تسجل أدنى درجة حرارة بـ«6 تحت الصفر».. تليها طريف

٠٤:٥١ م، السبت، ٢٦ نوفمبر ٢٠١٦
طيران الأمن يبدأ مهامه لموسم الحج

طيران الأمن يبدأ مهامه لموسم الحج

١٢:١١ م، الثلاثاء، ١٥ أغسطس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *