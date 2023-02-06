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سبحان الخالق.. شاهد كيف يأكل الحوت!

سبحان الخالق.. شاهد كيف يأكل الحوت!

سبحان الخالق.. شاهد كيف يأكل الحوت!
٠٤:٢٧:٠٢ م، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أثار مقطع فيديو متداول يظهر الحوت، أكبر الكائنات البحرية، وهو يتغذى على الأسماك، تفاعلاً واسعًا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر الحوت وهو يبتلع كمية كبيرة من المياه والأسماك بمقدار اتساع فمه وجوفه، حيث يقوم لسانه الضخم وعضلات الحلق بطرد المياه من فتحة الفم مخلفا أطنانًا من الفرائس في الداخل والتي يقوم ببلعها بعد ذلك.

وأبدى المعلقون تعجبهم من قدرة الخالق التي تتجلى في هذا المخلوق البحري الضخم.

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الحوت أكبر الثدييات على الكرة الأرضية

ويعتبر الحوت أكبر الثدييات على الكرة الأرضية، وهو يمتلك جسمًا طويلًا وطبقة سميكة من الدهون تحافظ على دفء الجسم.

ويعد الحوت الأزرق أكبر المخلوقات قاطبة على وجه الأرض وربما يكون الأضخم على الإطلاق الذي عاش على ظهر الكوكب منذ الأزل، لذا فلا غرابة ان تكون شهيته للطعام هائلة.

لكن الآلية التي يستخدمها هذا الكائن العملاق كي ينال كفايته من الغذاء لم تكن مفهومة حتى قبل سنوات قليلة.

وقال العلماء إن دراسة تمت على الحوت الأزرق –قبالة سواحل كاليفورنيا استعانوا خلالها بواسمات تلتصق بجسمه كي يتسنى رصد حركته هو وفرائسه وهي عبارة عن كائنات قشرية تشبه الروبيان (الجمبري) تسمى الهائمات او العوالق- أوضحت ان هذه الثدييات البحرية لا تتغذي على كل ما يقابلها دون تمييز كما كان يعتقد من قبل.

بدلاً من ذلك، فإن الحوت الأزرق يأكل بكثافة عندما تكون هذه الهائمات متوافرة بكثرة لكنه يتحاشى القيام بذلك عندما تشح كميات العوالق القشرية وذلك حتى يختزن غاز الاكسجين لغطسات أخرى في المستقبل.

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أربعة اطنان يوميًا من الفرائس

ويتغذى الحوت الازرق على حوالي أربعة اطنان يوميًا من هذه الفرائس ويتناول طعامه عن طريق بلع أطنان من المياه بمقدار اتساع فمه وجوفه ثم يقوم لسانه الضخم وعضلات الحلق بطرد المياه من فتحة الفم مخلفًا اطنانًا من الفرائس في الداخل والتي يقوم ببلعها بعد ذلك.

ويمتلك الحوت الأزرق صفائح مكونة من مادة شبيهة بالأظافر مكونة من مادة الكيراتين بدلاً من الأسنان يستخدمها لتصفية مياه البحر التي يبتلعها. وعندما يتنفس الحوت الأزرق فإنه ينفث الماء والهواء من فتحة على ظهره وقد يصل طول عمود الماء الخارج من الفتحة الى تسعة أمتار.

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