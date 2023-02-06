بمشاركة 6700 خبير.. جامعة الملك سعود تفتتح المؤتمر الدولي للعلوم

تواصل – واس:

بمشاركة أكثر من6700 خبير، افتتح رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اليوم، المؤتمر والمعرض الدولي للعلوم.

وأوضح عميد كلية العلوم الدكتور زيد بن عبدالله العثمان، أن المملكة قد عكفت من منطلق راسخ خلال تحقيق برنامج رؤيتها “2030” باهتمامها المباشر في استثمار مكامن ثرواتها البشرية والطبيعية والمكتسبة.

وأضاف المؤتمر انعقد بحضور عمداء الكليات والذي أقيم بقاعة الشيخ حمد الجاسر بالبهو الرئيس، وأنه يهدف المؤتمر لتحقيق التواصل والتكامل العلمي العالمي الذي يعزز التبادل المعرفي ومناقشة مستجدات العلوم على أرض المملكة لتكون منارة تضيء العقول.

2300 ورقة علمية من أكثر من 88 دولة

وبين أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من6700 مشارك من نخبة الخبراء والباحثين والأكاديميين بعدد تجاوز2300 ورقة علمية وملصقاً علمياً من أكثر من 88 دولة حول العالم ، مبيناً أن محاور المؤتمر تشتمل على:

1 – البيئة.

2 – التعدين.

3 – مستقبل الطاقة.

4 – الكيمياء الصناعية.

5 – المواد التطبيقية.

6 – الموارد الطبيعية.

7 – علوم الفضاء.

8 – جودة الحياة.

9 – التقنيات الحيوية.

10 – البنى الرياضية وتطبيقاتها.

11 – النمذجة الرياضية وتطبيقاتها.

12 – إحصاء وحماية البيانات.

13 – دور المرأة في العلوم.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى إبراز دور العلوم الأساسية في زيادة الناتج الوطني للبحث العلمي ودعم منظومة البحث والابتكار للتحول نحو اقتصاد مستدام مبني على المعرفة، وإبراز أهمية النواتج البحثية في مواجهة التحديات البيئية لتحقيق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، من خلال:

1 – بناء وتطوير البيئة اللازمة لتحسين جودة الحياة.

2 – تبادل الخبرات والتجارب التي تعكس الرغبة في التطوير والتنافسية العالمية في مجال العلوم الأساسية.

3 – إبراز دور العلوم الأساسية والبحث العلمي في تنمية قطاع التعدين وصناعة البتروكيماويات والمستجدات العلمية في مجال الطاقة المتجددة.

4 – إبراز دور المرأة في مجال العلوم والصناعة ودور المملكة في تعزيز مكانتها ومشاركاتها الفعالة في تطوير العلوم الأساسية، والعمل على دعم المؤسسات المالية لتطوير سوق مالية متقدمة.

5 – تعزيز وتمكين التخطيط المالي وبدوره ذكر نائب رئيس جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يزيد آل الشيخ انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، أدركت جامعة الملك سعود أهمية المؤتمرات والندوات العلمية واللقاءات المحلية والدولية.

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