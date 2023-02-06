قدرة الخالق.. لولا الزلازل لانفجرت القشرة الأرضية وتهشمت

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على الرغم من أن الزلازل ترتبط في أذهان الناس بالكوارث غالبًا، إلا أن الأمر ليس شرًا محضًا، كما بين الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا.

وتحدث الزلازل كنتيجة لأنشطة البراكين أو نتيجة لوجود انزلاقات في طبقات القشرة الأرضية، وتؤدي إلى تشقق الأرض ونضوب الينابيع أو ظهور ينابيع جديدة أو حدوث ارتفاعات وانخفاضات في القشرة الأرضية.

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انفجار القشرة الأرضية

ويقول المسند في منشور عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: والله أعلم وأحكم.. لولا الزلازل لانفجرت القشرة الأرضية وتهشمت‼️، إذ الزلزال صمام يحرر الطاقة المتجمعة والمختزنة في القشرة الأرضية بدفعات يُقدرها الخالق ـ عز وجل ـ كتنفيس لحالات الحراك الباطني للقشرة الأرضية”.

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وشبه المسند العملية بإناء الطهي الذي يغلي من الداخل دون أن يكون هناك تنفيس للبخار الذي يتراكم بداخله، متسائلاً: (تخيل .. القدر الكاتم لو قمت بسد البلف ماذا يحصل؟).