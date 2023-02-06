في لحظات.. شاهد أحد المباني يتحول إلى ركام نتيجة زلزال تركيا

تواصل – فريق التحرير:

كشف مقطع فيديو لحظة انهيار مبنى في تركيا متأثرا بالزلزال العنيف الذي ضرب البلاد اليوم وخلف مئات الضحايا.

وفي بث مباشر، ينهار المبنى في لحظات ويتحول إلى “رماد”، وهو ما يظهر مدى قوة الزلزال وعنفوانه.

وأظهرت مقاطع فيديو، الأثار المدمرة للزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركيا فجر اليوم، وامتددت توابعه إلى سوريا والدول المحيطة.

ووثقت المقاطع المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، الدمار الهائل في الأبنية بالعديد من المدن التركية، وأحدها يوثق لحظة انهيار أحد المباني جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر.

أكثر من 900 قتيل و500 آلاف جريح بتركيا

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مصرع 912 شخصًا وإصابة 5 آلاف و385 آخرين في الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، وبلغت قوته 7.7 درجات.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن “زلزال مرعش الذي وقع فجر اليوم، يعد أكبر كارثة شهدتها البلاد منذ زلزال أرزينجان عام 1939”.

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