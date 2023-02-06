تدشين “منصة التأهيل الاجتماعي”.. توقيع 4 اتفاقيات في “التقني الدولي” بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي وذلك في جناح السعودية الرقمية المشارك في النسخة الثانية من المؤتمر التقني الدولي “LEAP” بمدينة الرياض وتنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

4 اتفاقيات

كما شهد الوزير توقيع 4 اتفاقيات للوزارة مع عدد من الشركات المختصة؛ تضمنت ما يلي:

1- اتفاقية تحسين تجربة المستفيد باستخدام التقنيات الأصيلة للأجهزة الذكية

2- اتفاقية الابتكار الرقمي وتعزيز التجربة الرقمية

3- اتفاقية تطوير أطر عمل ومنهجيات لتحقيق التميز في التحول الرقمي

4- اتفاقية تحسين أداء منصات التواصل الاجتماعي ومعايير العناية بالمستفيدين.

وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور عبدالله الوهيبي أن منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي تهدف إلى تحسين وتسهيل الحصول على الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة منها.

وأضاف أن المنصة تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأسر الكافلة والمتسولين وكبار السن والأحداث والمراكز الأهلية والمراكز الإيوائية، كما تعمل كنقطة التقاء بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومختلف المستفيدين وحلقة وصل ما بين الوزارة والمراكز المختلفة، وبين المستفيدين بحسب اختلاف فئاتهم واحتياجاتهم.

بناء السجل الاجتماعي

وأشار إلى أن المنصة تهدف أيضاً إلى بناء السجل الاجتماعي لمستفيدي الوزارة من الفئات المستهدفة، وحوكمة الخدمات المقدمة، وخفض معدل الاعتماد على زيارة المستفيدين للفروع، وتحسين فاعلية وكفاءة مراكز الرعاية والمراكز الأهلية.

وأوضح أن المنصة تتضمن (121) خدمة مؤتمتة، وسجل من خلالها (2565) مركزًا، وأصدرت (1226) رخصة نهائية، وقلصت مدة إصدار المراكز للرخص من 6 أشهر إلى 4 أيام.

اقرأ أيضًا:

نظم الموارد الحكومية “NCGR” تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض