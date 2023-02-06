إنقاذ 39 شخصًا على قيد الحياة من تحت الأنقاض في اللاذقية

تواصل – وكالات:

نجح رجال الإنقاذ في استخراج 39 شخصًا أحياء من تحت الأنقاض بمدينة اللاذقية السورية، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا اليوم وامتدت توابعه إلى سوريا ودول أخرى.

وصرح قائد فوج الإطفاء في اللاذقية، المقدم مهند جعفر لوكالة الأنباء السورية “سانا” بأنه تم إخراج طفلين وامرأتين على قيد الحياة من بناء “موبيلي توب” على “أوتوستراد دمسرخو”، وانتشال شخص واحد متوف.

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11 شخصًا أحياء ما بين أطفال وكبار

كما تم إخراج امرأة على قيد الحياة من بناء متهدم على المتحلق الشمالي، و11 شخصًا أحياء ما بين أطفال وكبار من بناءين في منطقة الرمل الجنوبي، على ما أفاد.

وأضاف جعفر: “إنه تم إخراج شخصين على قيد الحياة من بناء طريق المشاتل بمنطقة الغراف في الرمل الجنوبي وانتشال 4 متوفين، ومن بناءين في منطقة الشاليهات بالرمل الجنوبي تم إخراج 6 أشخاص دون معرفة حالتهم الصحية، وإخراج 5 أشخاص على قيد الحياة من بناء في منطقة العسالية ببستان الباشا في جبلة.

وأشار إلى أنه تم استدعاء جميع عناصر فوج الأطفاء ووضع جميع آلياته وسياراته وطواقمه في حالة تأهب قصوى للاستجابة لنداءات الاستغاثة منذ اللحظات الأولى التي تلت وقوع الزلزال، حيث تتواصل عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين وانتشال الجثث حتى هذه اللحظة.

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إنقاذ 10 أشخاص من تحت أنقاض مبنى بمنطقة دمسرخو

بدوره، أعلن عضو المكتب التنفيذي في محافظة اللاذقية دريد مرتكوش، أنه تم إنقاذ عشرة أشخاص لا يزالون على قيد الحياة من تحت أنقاض المبنى المتهدم في منطقة دمسرخو، حيث يتواجد أكثر من 100 عنصر من رجال الجيش وعناصر الشرطة والدفاع المدني وفوج الإطفاء للمساهمة في إخراج الناجين من تحت الأنقاض وانتشال الجثث.

وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 371 وفاة، و1089 إصابة في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس في حصيلة غير نهائية.

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجات فجر اليوم، منطقة لواء إسكندرون تلاه زلزال آخر بقوة 6.4 درجات في منطقة طوروس على الحدود السورية التركية، تبعه عدد من الهزات الارتدادية الأقل شدة.