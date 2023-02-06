ضبط 4 مواطنين بالمنطقة الشرقية.. وهذا ما عُثر عليه بحوزتهم
تواصل – فريق التحرير:
ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 4 مواطنين بالمنطقة الشرقية، بحوزتهم 63,443 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومبلغ مالي.
وأوضحت أنه تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وقبل أيام، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، بحوزتهم (2.12) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وأوضحت مكافحة المخدرات، عبر حسابها في “تويتر”، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة .
تحذير من خطورة المخدرات
وفي وقت سابق، حذر مدير عام مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة، اللواء فهد الحماد من خطر انتشار مخدر الشبو بين الشباب، داعيًا الآباء إلى الانتباه لهذا الخطر.
جرائم بشعة لمتعاطي مخدر الشبو
ورصد العقيد م. محمد بن فراج الشهري في مقال نشرته صحيفة “الجزيرة” تحت عنوان “مخدر (الشبو) مصيبة المصائب”، سلسلة من الجرائم التي ارتكبها المتعاطون لمخدر الشبو، إذ أنه “بسبب هذه المادة الملعونة سجلت الأجهزة الأمنية عددًا من الجرائم البشعة لمتعاطي مخدر (الشبو) آخرها شاب قتل أمه وأباه، وأخته، وأخاه، في محافظة القطيف حرقًا”.
ورصد أيضًا “مصيبة أخرى مشابهة في محافظة رابغ حيث قتل (حفيد) جدته بعد جرعة من الشبو أفقدته جميع إدراكه، وحواسه، وقتل من ربتّه واهتمت بشؤونه، ولم تتوقف مصيبات (الشبو) عند هذا الحد فقد أزهق أربعيني روح صديقه حرقًا داخل سيارته دون رحمة أو خوف أو وازع لماذا؟ لأن هذه المادة تخرج متعاطيها من الحياة إلى أبواب جهنم”.
وحذر الشهري من خطورة مخدر (الشبو) واصفًا إياه بأنه “ليس مثل أي مخدر فهو الأسرع فتكًا والأخطر على المجتمع استدعى انتشاره إطلاق عشرات التحذيرات من ذوي الاختصاص عن هذه المادة الملعونة، والتي تسبب سرعة الإدمان وبأقصى سرعة”.
10 أضرار لتعاطي مخدر الشبو
في سياق متصل، أوضح تجمع الرياض الصحي الأول، إن هناك 10 أضرار لتعاطي مخدر الشبو، أبرزها السكتة الدماغية.
وذكر على حسابه الرسمي بتويتر، أن مخدر الشبو يعتبر من أخطر الأمفيتامينات، حيث يؤدي بمتعاطيه إلى الانتحار، والجرعة الزائدة منه تؤدي للوفاة.
اقرأ أيضًا:
الإطاحة بـ 3 مقيمين بحوزتهم مواد مخدرة بالشرقية