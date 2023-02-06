ضبط 4 مواطنين بالمنطقة الشرقية.. وهذا ما عُثر عليه بحوزتهم

وقال خلال الملتقى التوعوي للمخدرات بتعليم مكة: “بلادنا مستهدفة بالمخدرات ومادة الشبو المخدرة من أخطر الأنواع، ويجب على الآباء والأمهات متابعة البرامج التوعوية للتعرف عليها وحماية الأبناء منها؛ فالمسئولية مشتركة والخطر كبير” .

جرائم بشعة لمتعاطي مخدر الشبو

ورصد العقيد م. محمد بن فراج الشهري في مقال نشرته صحيفة “الجزيرة” تحت عنوان “مخدر (الشبو) مصيبة المصائب”، سلسلة من الجرائم التي ارتكبها المتعاطون لمخدر الشبو، إذ أنه “بسبب هذه المادة الملعونة سجلت الأجهزة الأمنية عددًا من الجرائم البشعة لمتعاطي مخدر (الشبو) آخرها شاب قتل أمه وأباه، وأخته، وأخاه، في محافظة القطيف حرقًا”.

ورصد أيضًا “مصيبة أخرى مشابهة في محافظة رابغ حيث قتل (حفيد) جدته بعد جرعة من الشبو أفقدته جميع إدراكه، وحواسه، وقتل من ربتّه واهتمت بشؤونه، ولم تتوقف مصيبات (الشبو) عند هذا الحد فقد أزهق أربعيني روح صديقه حرقًا داخل سيارته دون رحمة أو خوف أو وازع لماذا؟ لأن هذه المادة تخرج متعاطيها من الحياة إلى أبواب جهنم”.

وحذر الشهري من خطورة مخدر (الشبو) واصفًا إياه بأنه “ليس مثل أي مخدر فهو الأسرع فتكًا والأخطر على المجتمع استدعى انتشاره إطلاق عشرات التحذيرات من ذوي الاختصاص عن هذه المادة الملعونة، والتي تسبب سرعة الإدمان وبأقصى سرعة”.

10 أضرار لتعاطي مخدر الشبو

في سياق متصل، أوضح تجمع الرياض الصحي الأول، إن هناك 10 أضرار لتعاطي مخدر الشبو، أبرزها السكتة الدماغية.

وذكر على حسابه الرسمي بتويتر، أن مخدر الشبو يعتبر من أخطر الأمفيتامينات، حيث يؤدي بمتعاطيه إلى الانتحار، والجرعة الزائدة منه تؤدي للوفاة.

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