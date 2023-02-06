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أكبر كارثة منذ 85 عامًا.. دمار هائل في تركيا بسبب الزلزال(فيديو)

أكبر كارثة منذ 85 عامًا.. دمار هائل في تركيا بسبب الزلزال(فيديو)

أكبر كارثة منذ 85 عامًا.. دمار هائل في تركيا بسبب الزلزال(فيديو)
٠٢:٤٠:٢٧ م، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت مقاطع فيديو، الأثار المدمرة للزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركيا فجر اليوم، وامتددت توابعه إلى سوريا والدول المحيطة.

ووثقت المقاطع المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، الدمار الهائل في الأبنية بالعديد من المدن التركية، وأحدها يوثق لحظة انهيار أحد المباني جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر.

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أكثر من 900 قتيل و500 آلاف جريح بتركيا

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مصرع 912 شخصًا وإصابة 5 آلاف و385 آخرين في الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، وبلغت قوته 7.7 درجات.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن “زلزال مرعش الذي وقع فجر اليوم، يعد أكبر كارثة شهدتها البلاد منذ زلزال أرزينجان عام 1939”.

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326 وفاة و1042 مصابًا بسوريا

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 326 وفاة، و1042 إصابة في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجات فجر اليوم، منطقة لواء إسكندرون تلاه زلزال آخر بقوة 6.4 درجات في منطقة طوروس على الحدود السورية التركية، تبعه عدد من الهزات الارتدادية الأقل شدة.

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