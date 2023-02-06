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هزة أرضية جديدة بقوة 7،5 تضرب جنوبي تركيا
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هزة أرضية جديدة بقوة 7،5 تضرب جنوبي تركيا

هزة أرضية جديدة بقوة 7،5 تضرب جنوبي تركيا

هزة أرضية جديدة بقوة 7،5 تضرب جنوبي تركيا
٠٢:٢١:٠٢ م، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الزلازل التركي، أنه تم تسجيل هزة أرضية جديدة بقوة 7،5 جنوبي تركيا.

والهزة هي الأحدث ضمن سلسلة من الهزات الارتدادية، في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، وضرب منطقة لواء إسكندرون فجر اليوم، تلاه زلزال آخر بقوة 6.4 درجات في منطقة طوروس على الحدود السورية التركية، تبعه عدد من الهزات الارتدادية الأضعف شدة.

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6 هزات أرضية تضرب كهرمان مرعش

وقال وزير الداخلية التركي، إنه حتى الآن وقعت 6 هزات أرضية في ولاية كهرمان مرعش، تجاوزت شدتها 6 درجات، كان أكبرها بقوة 6.6 درجات.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مصرع 912 شخصًا وإصابة 5 آلاف و385 آخرين في الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، وبلغت قوته 7.7 درجات.

وقال أردوغان إن “زلزال مرعش الذي وقع فجر اليوم، يعد أكبر كارثة شهدتها البلاد منذ زلزال أرزينجان عام 1939”.

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منطقة نشاط زلزالي

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالى 50جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

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