الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
بمشاركة 6700 خبير.. جامعة الملك سعود تفتتح المؤتمر الدولي للعلوم
12 عائلة سورية تحت الأنقاض ولا تجد من ينقذها
شاهد.. ماذا فعلت الطيور قبيل زلزال تركيا المدمر؟
عاجل.. تسجيل الطلبة في المرحلة الابتدائية وفقًا للعنوان الوطني
قدرة الخالق.. لولا الزلازل لانفجرت القشرة الأرضية وتهشمت
في لحظات.. شاهد أحد المباني يتحول إلى ركام نتيجة زلزال تركيا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

احذر.. شاهد ثعبان ضخم يظهر فجأة لشخص أثناء بحثه عن “الفقع”

احذر.. شاهد ثعبان ضخم يظهر فجأة لشخص أثناء بحثه عن “الفقع”

احذر.. شاهد ثعبان ضخم يظهر فجأة لشخص أثناء بحثه عن “الفقع”
٠٣:١٨:٣٧ م، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وثق أحد الأشخاص مقطع فيديو يظهر وجود ثعبان في منطقة مكشوفة، محذرًا من محاولة التنقيب والبحث في الأرض دون أخذ الحيطة والحذر.

ووجه نصيحة للذين يبحثون عن “الفقع” تحديدًا بوجود مثل هذه الثعابين التي تكون شبيهة بالأرض والتي تلدغ كل من يقترب إليها.

وفي الفيديو يظهر الثعبان ملتفا حول نفسه على الأرض، ويبدو أنه خرج بأن شعر بدفء الجو.

وتنشط الثعابين غالبا في الطقس الدافئ بينما تدخل فترة بيات شتوي في الشتاء، لكنها سرعان ما تعود بمجرد تغير الأجواء ودفئها.

سوق الفقع

تشهد أسواق المملكة وخاصة الحدود الشمالية في هذه الأيام، انتعاشًا في مبيعات “الفقع”، الذي يزدهر بشكل خاص عقب تساقط الأمطار في الوسم – الوقت الذي يسبق فصل الشتاء،

ويقبل المواطنون على تناول واستخدام “الفقع” (الكمأ) في الوجبات الغذائية، ويتوفر بأنواع متعددة، حيث يعتبر من ألذ وأثمن أنواع الفطريات الصحراوية، وينمو على شكل درنة البطاطا في الصحاري، فهو ينمو بالقرب من نوع من النباتات الصحراوية، قريبا من جذور الأشجار الضخمة كشجر البلوط.

ويوصف بأن شكله كروي لحمي رخو منتظم، وسطحه أملس أو درني ويختلف لونه من الأبيض إلى الأسود، ويكون في أحجام تتفاوت وتختلف وقد يصغر بعضُها حتى يكونَ في حجم حبَّة البندق، أو يكبُر ليصلَ حجم البرتقالة.

اقرأ أيضًا:

انتعاش سوق “الفقع” في المملكة.. وسعر الكيلو يتجاوز 500 ريال

 

 

الكلمات الدلالية:
الباحثين عن الفقع البحث عن الفقع الفقع ثعبان ظهور الثعابين

مواد ذات صلة

المزيد
فيروس في القلب يودي بحياة مبتعثة بأمريكا.. وجثمانها يصل جدة غداً

فيروس في القلب يودي بحياة مبتعثة بأمريكا.. وجثمانها يصل جدة غداً

١١:١٨ ص، الثلاثاء، ١٩ يناير ٢٠١٦
«ساما»: 112 مليار ريال قيمة مطالبات شركات التأمين خلال 8 أعوام

«ساما»: 112 مليار ريال قيمة مطالبات شركات التأمين خلال 8 أعوام

٠٦:١٨ م، الخميس، ٢٩ يونيو ٢٠١٧
«الأحوال المدنية» توضح حقيقة التصريح المنسوب لـ«العبدالوهاب»

«الأحوال المدنية» توضح حقيقة التصريح المنسوب لـ«العبدالوهاب»

٠١:٥٩ م، الخميس، ١٧ نوفمبر ٢٠١٦
الدفاع المدني يخمد حريقاً اشتعل بعمارة في جازان (صور)

الدفاع المدني يخمد حريقاً اشتعل بعمارة في جازان (صور)

٠٥:٤٦ م، الأحد، ٢٧ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *