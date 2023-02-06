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بيان عاجل من المساحة الجيولوجية حول مدى تأثر المملكة بزلزال تركيا

بيان عاجل من المساحة الجيولوجية حول مدى تأثر المملكة بزلزال تركيا

بيان عاجل من المساحة الجيولوجية حول مدى تأثر المملكة بزلزال تركيا
٠٢:١٩:٤٥ م، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية، طارق أبا الخيل، إن المملكة لم تتأثر بالهزة الأرضية التي حدثت في تركيا.

وأوضح أن السبب يرجع لبعد المسافة ما بين موقع الزلزال والحدود السعودية والتي تبلغ أكثر من 1000 كيلو متر.

وبين أن سبب الهزة الأرضية يعود إلى الحركة التكتونية النشطة لصدع الاناضول بجنوب شرق تركيا وهو صدع نشط زلزاليا بسبب الإجهادات التكتونية الناجمة عن تصادم الصفيحة العربية مع الصفيحة الأوراسية بمنطقة جبال طوروس جنوب شرق تركيا.

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عشرات القتلى والجرحى ودمار العديد من المباني

وفجر اليوم، لقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأصيب مئات آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالى 50جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

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