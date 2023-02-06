بيان عاجل من الملحقية الثقافية في تركيا بشأن زلزال كهرمان مرعش

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الملحقية الثقافية في تركيا، أنه على أثر الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا قرب مدينة غازي اليوم، فإن الجميع بخير.

وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابها في “تويتر”، أن الملحق الثقافي د فيصل أسره يطمئن على جميع الطلاب والطالبات من أبناء المملكة بتركيا وأن أمورهم – بفضل الله – ممتازة ويشكرون ولاة الأمر في المملكة على جميع ما يقدم لهم من دعم واهتمام ورعاية.

بيان عاجل من سفارة المملكة في تركيا

كما أصدرت سفارة المملكة في تركيا، بيانًا عاجلًا بشأن الزلزال الذي وقع فجر اليوم وأسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه إشارة إلى ما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ التركية بوقوع هزة أرضية في جنوب تركيا فجر الاثنين ٦ فبراير ٢٣. عم، فإن السفارة في أنقرة تنوه بأنها لم تتلقى حتى اللحظة أي بلاغات عن وجود مواطنين في تلك المنطقة.

وأضافت أنها تتابع الفارة مع السلطات التركية للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة.

كما أنها تهيب السفارة المواطنين الموجودين في منطقة الزلزال باتخاذ الحيطة والحذر، والتواصل معها على الرقم المخصص لذلك في أسرع وقت ممكن.

عشرات القتلى والجرحى ودمار العديد من المباني

لقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأصيب مئات آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر اليوم.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالى 50جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

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