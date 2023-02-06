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فيديو مبكي.. أب سوري يُلقن ابنه الشهادة داخل منزل منهار جراء الزلزال

فيديو مبكي.. أب سوري يُلقن ابنه الشهادة داخل منزل منهار جراء الزلزال

فيديو مبكي.. أب سوري يُلقن ابنه الشهادة داخل منزل منهار جراء الزلزال
٠٢:٠٤:٥٥ م، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

 

أظهر مقطع فيديو، لحظة قيام أب سوري بتلقين ابنه الشهادة العالق داخل منزل تعرض للانهيار الجزئي في مدينة أدلب جراء الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركيا فجر اليوم.

ويسمع الأب وهو يطلب من نجله العالق أعلى المبنى أن يهدأ من روعه ويردد وراءه الشهادة: “أشهد أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله”، وفقًا للفيديو المتداول على موقع “تويتر”.

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وفي مقطع آخر، تُسمع استغاثة طفلة سورية من تحت أنقاض منزلها المنهار جراء الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركيا في وقت مبكر اليوم، وامتدت توابعه إلى سوريا والعديد من الدول المجاورة.

وسمعت الفتاة في المقطع الذي نشرته فضائية “العربية الحدث”، وهي تتحدث لوالدها الذي سعى لطمأنتها، مؤكدًا أن رجال الإنقاذ في طريقهم إليها، فيما تطلب من والدها “بس نادوني لماما”.

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجات فجر اليوم، منطقة لواء إسكندرون تلاه زلزال آخر بقوة 6.4 درجات في منطقة طوروس على الحدود السورية التركية، وعدد من الهزات الارتدادية الأضعف شدة، وتأثرت بها عدة محافظات سورية، إضافة إلى تضرر عدد من الأبنية إثر ذلك.

وفي أحدث حصيلة، أعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 326 وفاة، و1042 إصابة في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

 

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