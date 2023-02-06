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ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا إلى 326قتيلاً و1042مصابًا

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا إلى 326قتيلاً و1042مصابًا

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا إلى 326قتيلاً و1042مصابًا
٠١:٤٤:٢١ م، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 326 وفاة، و1042 إصابة في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجات فجر اليوم، منطقة لواء إسكندرون تلاه زلزال آخر بقوة 6.4 درجات في منطقة طوروس على الحدود السورية التركية، تبعه عدد من الهزات الارتدادية الأضعف شدة، وتأثرت بها عدة محافظات سورية، إضافة إلى تضرر عدد من الأبنية إثر ذلك.

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جهود الإنقاذ

وصرح الدكتور أحمد ضميرية، مساعد وزير الصحة لوكالة “سانا”، بأنه تم إرسال 4 سيارات شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية إلى حلب واللاذقية وحماة، إضافة لإرسال القوافل الطبية من مديريات صحة دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس إلى محافظات حلب واللاذقية، وإرسال 28 سيارة إسعاف و7 عيادات متنقلة من دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس، كمؤازرة إلى حلب واللاذقية.

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وأشار إلى أن غرفة إدارة الطوارئ في وزارة الصحة تُقيّم الوضع بشكل آني واستباقي، ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات، موضحاً أن كل المنشآت الصحية العامة والخاصة بحالة استنفار مستمر في جميع المحافظات.

وأوضح مساعد وزير الصحة، أن إدارة القوافل الطبية في المحافظات تتم بشكل لحظي، (سيارات إسعاف مجهزة وبكوادرها – عيادات متنقلة مجهزة وبكوادرها – سيارات إمداد تتضمن المستلزمات والأدوية الإسعافية والجراحية)، وإرسالها إلى المناطق المتضررة.

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