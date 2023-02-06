أقلها 3 في طريف.. درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع اليوم الاثنين، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 34 درجة في شرورة، و 31 درجة في جازان، و30 درجة في مكة المكرمة والقنفذة، و28 درجة في الرياض و 25 درجة في المدينة المنورة وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي: طريف 3 درجات، والقريات 4، وعرعر وتبوك 5، وسكاكا 6، وحائل 8، وأبها وبريدة 9، والدهناء ووالتنهات والباحة والصمان 10 درجات مئوية.

رياح نشطة مثيرة للأتربة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية

وأوضح أن الحالة المتوقعة تتحول إلى عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من تلك المناطق.

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