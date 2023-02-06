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12 عائلة سورية تحت الأنقاض ولا تجد من ينقذها
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12 عائلة سورية تحت الأنقاض ولا تجد من ينقذها

12 عائلة سورية تحت الأنقاض ولا تجد من ينقذها

12 عائلة سورية تحت الأنقاض ولا تجد من ينقذها
٠٤:٠٤:٢٦ م، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن أحد الناجين، أن 12 عائلة لازالت تحت أنقاض أحد المنازل التي تعرضت للانهيار جراء الزال الذي ضرب تركيا وامتدت توابعه إلى سوريا ودول أخرى فجر اليوم.

وقال الناجي متحدثًا إلى فضائية “الإخبارية”، إن “هناك 12 عائلة جميعهم تحت الأنفاض، وإلى الأن أحد لم تحضر قوات الدفاع المدني”، على الرغم من محاولات الاتصال المتكررة منذ الساعة الثالثة ليلاً، إلا أنها لم تستجب حتى الآن.

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237 وفاة و639 إصابة

وضرب زلزال بقوة 7.9 درجات فجر اليوم، منطقة لواء إسكندرون تلاه زلزال آخر بقوة 6.4 درجات في منطقة طوروس على الحدود السورية التركية، تبعه عدد من الهزات الارتدادية الأضعف شدة، وتأثرت بها عدة محافظات سورية، إضافة إلى تضرر عدد من الأبنية إثر ذلك.

وأعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 237 وفاة و639 إصابة معظمها في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

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