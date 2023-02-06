شاب يبكي ويستغيث أسفل أنقاض منزله المنهار جراء زلزال تركيا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شوهد شاب تركي يبكي ويستغيث أسفل الأنقاض بعد انهيار منزله في الزلزال الذي تعرضت له البلاد فجر اليوم، وفق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعرضت تركيا لزلزال، قدر للمعهد الأمريكي للزلازل قوته بـ 7،9 درجات على مقياس ريختر. ووصلت توابعه إلى الدول المحيطة بتركيا مثل سوريا والعراق ولبنان ومصر والأردن وقبرص.

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انهيار 1700 مبنى

وأظهرت مقاطع متداولة، لحظة انهيار العديد من الأبنية في المدن التركية المختلفة، حيث انهار أكثر من 1700 مبنى، وكانت مناطق كهرمان مرعش وأضنة وعثمانية وهطاي وغازي عنتاب وملاطية أديمان الأشد تضررًا جراء الزلزال.

وفي أحدث حصيلة للضحايا، بلغت الوفيات 284 شخصًا والإصابات 2323 بتركيا، وفقًـا لنائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، فيما أعلنت وزارة الصحة السورية عن 237 وفاة و639 إصابة.