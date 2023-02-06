فيديو مؤثر.. رجل يبكي بحرقة بعد أن فقد زوجته وأولاده في الزلزال

تواصل – فريق التحرير:

جراء الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر اليوم، وراح ضحيته المئات، وثق مقطع فيديو متداول رجلًا يبكي بحرقة بعد أن فقد زوجته وأولاده في الزلزال.

وأوضح الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الرجل وهو يبكي بحرقة ناعيًا أولاده “محمد وأحمد وشهد وإسلام وأمهم”، مؤكدًا وفاتهم جراء الزلزال، وأنه هو وولد وحيد الباقين من الأسرة.

284 قتيلاً و 2323 مصابًا وانهيار 1700 منزل

ويأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، عن مصرع 284 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 2323 وانهيار 1700 منزل جراء الزلزال.

تعطيل المدارس لمدة أسبوع في 10 محافظات

وأوضح في مؤتمر صحفي، أنه تم تعطيل المدارس لمدة أسبوع في 10 محافظات تضررت من الزلزال، وأنه تم إرسال وتشغيل 102 محطة بث متنقلة للهواتف المحمولة إلى المناطق المتأثرة بالزلزال.

تعليق حركة الطيران المدني

وأضاف أن أنه تم إغلاق مطار هطاي وتوقيف حركة الطيران المدني في ولايتي قهرمان مرعش وعنتاب.

عشرات القتلى والجرحى ودمار العديد من المباني

لقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأصيب مئات آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر اليوم.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالى 50جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

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