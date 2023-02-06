“بس نادوني لماما”.. طفلة سورية تستغيث من تحت أنقاض منزلها المنهار (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، لحظة استغاثة طفلة سورية من تحت أنقاض منزلها المنهار جراء الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركيا في وقت مبكر اليوم، وامتدت توابعه إلى سوريا والعديد من الدول المجاورة.

وسمعت الفتاة في المقطع الذي نشرته فضائية “العربية الحدث”، وهي تتحدث لوالدها الذي سعى لطمأنتها، مؤكدًا أن رجال الإنقاذ في طريقهم إليها، فيما تطلب من والدها “بس نادوني لماما”.

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وضرب زلزال بقوة 7.9 درجات فجر اليوم، منطقة لواء إسكندرون تلاه زلزال آخر بقوة 6.4 درجات في منطقة طوروس على الحدود السورية التركية، وعدد من الهزات الارتدادية الأضعف شدة، وتأثرت بها عدة محافظات سورية، إضافة إلى تضرر عدد من الأبنية إثر ذلك.

وأعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في وقت مبكر اليوم إلى 237 وفاة و639 إصابة معظمها في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.