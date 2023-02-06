خلال 24 ساعة.. 74 زلزالًا على مستوى العالم أعنفها في تركيا

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كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، أ.د. عبدالله المسند، أنه خلال 24 ساعة وعلى مستوى العالم حدث 74 زلزالاً أرضياً كلها أعلى من 4 درجات.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن أقوى هذه الزلازل هو زلزال جنوبي تركيا وشمال سوريا 7.8 درجة، والذي وقع على عمق 10كم، وعند الساعة 4:17 صباحًا.

هل من الممكن التنبوء بالزلزال؟

وأضاف أن الزلزال أعقبه 76 هزة ارتدادية حتى الآن، وأسفر عن مصرع وإصابة المئات، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أحد التنبوء بوقت ومكان وقوة وشدة وعمق الزلزال أياً ما كان، إنسان أو حيوان أو تقنية معينة، مشيرًا إلى أن أنواع الزلازل حسب العمق، هي:

1 – تصنف الزلازل حسب عمق البؤرة، ولها ثلاثة أنواع:

2 – الزلازل الضحلة وتنشأ على عمق 70كم فأقل (كزلزال تركيا اليوم).

3 – الزلازل المتوسطة وتنشأ على عمق بين 70-300كم.

4 – الزلازل العميقة وتنشأ على عمق 300-700كم.

هزات ارتدادية تستمر لبضعة أيام وأسابيع

وبين أنه عندما يحدث الزلزال يحرر من طاقته نحو 70% والباقي يأتي تبعاً عبر عشرات وأحياناً مئات الهزات الارتدادية، لا تستقر الطبقات الأرضية بعد زلزال قوي ولا تفرغ كامل طاقتها الكامنة عبر الزلزال الرئيس، وعليه نجد أن الزلزال الرئيس يُتبع بهزات ارتدادية تستمر لبضع أيام وأسابيع وربما أشهر.

جنوب تركيا على موعد مع هزات ارتدادية

وتوقع أن جنوب تركيا ستكون على موعد مع هزات ارتدادية ستعقب الزلزال العنيف الذي ضربها فجر اليوم، قد تستمر لعدة أيام وأحيانا بضعة شهور، وهذا ما جرت عليه السنن الكونية، وكلها أقل قوة من الزلزال الرئيس بمعدل 1.2 مرة تقريبًا.

عشرات القتلى والجرحى ودمار العديد من المباني

لقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأصيب مئات آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر اليوم.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالى 50جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

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