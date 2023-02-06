الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
“ميتا” تعلن افتتاح أول أكاديمية ميتافيرس في الرياض
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“ميتا” تعلن افتتاح أول أكاديمية ميتافيرس في الرياض

“ميتا” تعلن افتتاح أول أكاديمية ميتافيرس في الرياض

“ميتا” تعلن افتتاح أول أكاديمية ميتافيرس في الرياض
١٢:٥٨:١٢ م، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة ميتا المالكة لتطبيق “فيسبوك” عن افتتاح أول أكاديمية ميتافيرس في الرياض على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كانت شركة «ميتا» قد أعلنت ارتفاع أعداد مستخدمى موقع «فيسبوك» يوميًا إلى ما متوسطه مليارا شخص فى ديسمبر الماضى، أى ما يُعادل حوالى ربع سكان العالم.

وأسهمت هذه الزيادة فى تحقيق نمو أكبر من المتوقع، خاصة وسط ضغوط تعيشها الشركة جراء مخاوف ارتفاع تكاليفها وتراجع مبيعات الإعلانات.

وارتفعت أسهم «ميتا» بأكثر من 15% فى تعاملات ما بعد ساعات العمل بحسب ما نقلته «BBC».

 وارتفع عدد المستخدمين على الموقع يوميًا بنسبة 4% عن العام السابق، مما أضاف مستخدمين حتى فى أوروبا والولايات المتحدة وكندا.

منظمو الخصوصية

في سياق متصل، قيد منظمو الخصوصية في الاتحاد الأوروبي، نظام الإعلانات المستهدفة لدى موقعي “فيسبوك” و”إنستجرام” المملوكين لشركة ميتا.

وفقدت ميتا القدرة على أن تشترط تسليم بيانات العملاء إلى الإعلانات الموجهة “targeted ads” لانضمام أي شخص إلى الشبكات الاجتماعية، حسب “sawtbeirut”.

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