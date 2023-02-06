الرئيس التركي يصل لمقر إدارة الكوارث للإشراف على عمليات الإنقاذ

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وسائل إعلام تركية، أن الرئيس أردوغان وصل إلى مقر إدارة الكوارث والطوارئ للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ.

وأوضح أن الرئيس التركي يتواجد الآن في مقر إدارة الكوارث والطوارئ للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ المتعلقة بالزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد فجر اليوم الاثنين.

284 قتيلاً و 2323 مصابًا وانهيار 1700 منزل

وكشف نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، عن مصرع 284 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 2323 وانهيار 1700 منزل جراء الزلزال.

تعطيل المدارس لمدة أسبوع في 10 محافظات

وأوضح في مؤتمر صحفي، أنه تم تعطيل المدارس لمدة أسبوع في 10 محافظات تضررت من الزلزال، وأنه تم إرسال وتشغيل 102 محطة بث متنقلة للهواتف المحمولة إلى المناطق المتأثرة بالزلزال.

تعليق حركة الطيران المدني

وأضاف أنه تم إغلاق مطار هطاي وتوقيف حركة الطيران المدني في ولايتي قهرمان مرعش وعنتاب.

عشرات القتلى والجرحى ودمار العديد من المباني

لقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأصيب مئات آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر اليوم.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالى 50جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

اقرأ أيضًا:

كل ما تريد معرفته عن زلزال تركيا.. 10 معلومات تلخص ما جرى

بيان عاجل من سفارة المملكة في تركيا بشأن زلزال كهرمان ماراش

5 مشاهد تكشف حجم الدمار الهائل بسبب زلزال تركيا (فيديوهات)

5 مشاهد تكشف حجم الدمار الهائل بسبب زلزال تركيا (فيديوهات)

عاجل.. نائب الرئيس التركي: مصرع 284 شخصًا و2323 مصابًا وانهيار 1700 منزل