الضحايا بالآلاف.. شاهد حجم الدمار في جنوب تركيا والسلطات تطلب المساعدات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

هز زلزال عنيف، فجر اليوم الاثنين، جنوب شرقي تركيا، شعر به سكان العديد من الدول المجاورة، وتسبب في سقوط مئات الضحايا.

ووثقت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، كيف تعرضت مناطق تركية مختلفة لدمار هائل بعد سقوط قتلى وجرحى، فيما لازالت عمليات الإنقاذ متواصلة والأرقام في تزايد مستمر.

#عاجل | تركيا تطلب مساعدات دولية بعد وقوع 78 هزة ارتدادية للزلزال وانهيار ما يزيد على 1700 مبنى#هزه_ارضيه pic.twitter.com/YURAB0gWLz — جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) February 6, 2023

وأوضحت الفيديوهات المتداولة، حجم الدمار الذي لحق بالمناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب منطقة قهرمان مرعش وغازي عنتب، فجر اليوم، وأسفر عن مئات الضحايا وآلاف الجرحى، وانهيار مئات المنازل وتدمير الطرق الرئيسة .

وكشف إدارة الكوارث، أن الزلزال بلغت قوته 7.9 درجة على مقياس ريختر، ووقع بالقرب من كهرمان مرعش ومدينة غازي عنتاب في جنوب شرقي تركيا، بالقرب من الحدود السورية.

وأكدت أن الزلزال تسبب في سقوط 284 قتيلاً، وفقًـا لأحدث الأرقام التي أعلنها نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي – حتى لحظة إعداد التقرير – وانهيار أكثر من 1700 مبنى، وكانت مناطق كهرمان مرعش وأضنة وعثمانية وهطاي وغازي عنتاب وملاطية أديمان الأشد تضررًا

وأشارت السلطات التركية، إلى أن الزلزال استمر لنحو دقيقة وحطم النوافذ، وفقًا لشاهد من “رويترز” في ديار بكر، على بعد 350 كيلومترًا (218 ميلاً) إلى الشرق، حيث قال مسؤول أمني إن 17 مبنى على الأقل انهارت.

عشرات القتلى والجرحى ودمار العديد من المباني

لقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأصيب مئات آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر اليوم.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالى 50جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

https://mobile.twitter.com/TurkiShalhoub/status/1622510071962824704

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصًا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

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