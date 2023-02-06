الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. تركيا تُحذر: الزلزال ينذر بخطر تسونامي وأخطرنا 14 دولة بذلك
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عاجل.. تركيا تُحذر: الزلزال ينذر بخطر تسونامي وأخطرنا 14 دولة بذلك

عاجل.. تركيا تُحذر: الزلزال ينذر بخطر تسونامي وأخطرنا 14 دولة بذلك

عاجل.. تركيا تُحذر: الزلزال ينذر بخطر تسونامي وأخطرنا 14 دولة بذلك
١٢:٢١:١٩ م، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مرصد الزلازل في تركيا: إن الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا ينذر بخطر تسونامي في المحافظات الساحلية وأخطرنا 14 دولة بذلك.

زلزال كهرمان مرعش هو الأعنف

وأوضح في تصريحات له منذ قليل، أن الزلزال المدمر الذي ضرب اليوم كهرمان مرعش هو الأعنف والأكبر منذ زلزال بحر مرمرة في عام 1999.

عشرات القتلى والجرحى ودمار العديد من المباني

لقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأصيب مئات آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر اليوم.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالى 50جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

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