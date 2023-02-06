الليرة التركية تتراجع أمام الدولار بعد الزلزال المدمر

تواصل – فريق التحرير:

انخفضت الليرة التركية في التعاملات المبكرة اليوم بشكل كبير أمام الدولار مسجلة 18.85 نتيجة للزلزال العنيف الذي ضرب أنقرة صباح اليوم.

في الوقت نفسه، أوقفت بورصة إسطنبول للأوراق المالية التركية تداول أسهم 8 شركات حتى تصدر بيانات بشأن تأثيرات الزلزال.

والشركات الثماني هي ” ساسا بوليستر وإيسدمير وبوسا وبيليسي ياتريم وسانكو بازارلاما وهاتيكس وأرسان تيكستيل روبنيس تيكستيل”.

سياسات أكثر صرامة

وزاد من الضغوط وجود مؤشرات على أن الولايات المتحدة ستدفع صوب انتهاج سياسات أكثر صرامة فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات بعد أن حذرت واشنطن أنقرة من تصدير الكيماويات والرقائق ومنتجات أخرى لروسيا قد تستخدمها موسكو في حربها في أوكرانيا.

كما تترقب الأسواق تبعات الزلزال الذي ضرب وسط تركيا وشمال غرب سوريا اليوم وبلغت قوته 7.8 درجة، وتسبب حتى الآن في مقتل نحو 300 شخص وإصابة المئات مع انهيار بنايات في أنحاء المنطقة.

منطقة زلازل نشطة

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعًا حوالى 50جريحًا ومتسببًا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصًا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

اقرأ أيضًا:

بيان عاجل من سفارة المملكة في تركيا بشأن زلزال كهرمان ماراش

⁩