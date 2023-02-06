الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
الكوارث التركية: 78 هزة ارتدادية حتى الآن بعد زلزال كهرمان مرعش
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الكوارث التركية: 78 هزة ارتدادية حتى الآن بعد زلزال كهرمان مرعش

الكوارث التركية: 78 هزة ارتدادية حتى الآن بعد زلزال كهرمان مرعش

الكوارث التركية: 78 هزة ارتدادية حتى الآن بعد زلزال كهرمان مرعش
١١:٣٢:١٨ ص، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت إدارة الكوارث التركية، أنه تم رصد ما لا يقل عن 78 هزة ارتدادية حتى الآن بعد زلزال كهرمان ماراش المدمر.

تركيا تعرضت لـ 3 زلازل متتابعة

وأوضحت أن الزلزال الذي كان بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر، تبعه زلزالان ضربوا جميعًا قضاء بازارجيق بولاية قهرمان مرعش الساعة 4.17، بينما وقعت هزتان أرضيتان بقوة 6.5 و 6.6 درجات في ولاية غازي عنتاب.

مصرع 284 شخصًا و2323 مصابًا وانهيار 1700 منزل

في الوقت نفسه، أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، عن مصرع 284 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن  2323 وانهيار 1700 منزلًا جراء الزلزال.

تعطيل المدارس لمدة أسبوع في 10 محافظات

وأوضح في مؤتمر صحفي، أنه تم تعطيل المدارس لمدة أسبوع في 10 محافظات تضررت من الزلزال، وأنه تم إرسال وتشغيل 102 محطة بث متنقلة للهواتف المحمولة إلى المناطق المتأثرة بالزلزال.

تعليق حركة الطيران المدني

وأضاف أن أنه تم إغلاق مطار هطاي وتوقيف حركة الطيران المدني في ولايتي قهرمان مرعش وعنتاب.

الزلزال وقع في ظل أوضاع جوية صعبة

وأكد أن الزلزال وقع في ظل أوضاع جوية صعبة، وأن السلطات تقوم بإرسال فرق الإغاثة وهناك تحرك عام لكافة الأجهزة المعنية لمساعدة المتضررين.

عشرات القتلى والجرحى ودمار العديد من المباني

وفجر اليوم، لقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأصيب مئات آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالى 50جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

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