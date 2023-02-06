كل ما تريد معرفته عن زلزال تركيا.. 10 معلومات تلخص ما جرى

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هز زلزال عنيف، فجر اليوم الاثنين، جنوب شرقي تركيا، شعر به سكان العديد من الدول المجاورة، وتسبب في سقوط مئات الضحايا بين قتلى وجرحى، فيما لازالت عمليات الإنقاذ متواصلة والأرقام في تزايد مستمر.

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10 معلومات عن الزلزال

1 – الزلزال بلغت قوته 7.9 درجة على مقياس ريختر، ووقع بالقرب من كهرمان مرعش ومدينة غازي عنتاب في جنوب شرقي تركيا، بالقرب من الحدود السورية.

2 – الزلزال تسبب في سقوط 284 قتيلاً، وفقًـا لأحدث الأرقام التي أعلنها نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي – حتى لحظة إعداد التقرير – وانهيار أكثر من 1700 مبنى، وكانت مناطق كهرمان مرعش وأضنة وعثمانية وهطاي وغازي عنتاب وملاطية أديمان الأشد تضررًا

3 – الزلزال استمر لنحو دقيقة وحطم النوافذ، وفقًا لشاهد من “رويترز” في ديار بكر، على بعد 350 كيلومترًا (218 ميلاً) إلى الشرق، حيث قال مسؤول أمني إن 17 مبنى على الأقل انهارت.

4 – الزلزال شعر به سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر. وقد دفع العديد من السكان في العاصمة السورية دمشق، وفي مدينتي بيروت وطرابلس اللبنانيتين، إلى الخروج للشوارع خوفًا من انهيار المباني السكنية.

5 – وزارة الصحة السورية تعلن سقوط 237 قتيلاً وإصابة 639 آخرين جراء الزلزال في محافظات حلب، اللاذقية، حماة، طرطوس. وأشارت إلى أنه تم إرسال فريق طوارئ (مسعفين وأطباء اختصاصيين) وعيادات متنقلة مجهزة وسيارات إمداد (أدوية ومستلزمات إسعافية وجراحية) من الإدارة المركزية في دمشق ومحافظات حمص وطرطوس إلى حلب واللاذقية.

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6 – مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (GFZ) يقدر أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات (6 أميال) ، بينما قالت خدمة المراقبة EMSC إنها تقيم خطر حدوث تسونامي.

7 – الزلزال تسبب في انفجار أنابيب الغاز الطبيعي في منطقة “جناح عميك” بإقليم هاتاي الحدودي في تركيا بسبب قوة الزلزال، مما أدى إلى حريق امتد الى الحقول.

8 – هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) تتحدث عن سلسلة من الزلازل التي أعقبت الهزة الأولية، ومنها زلزال بلغت قوته 6.7 درجة وقع في غازي عنتاب، وآخر بلغت قوته 5.6 درجة في منطقة نورداج بالمدينة.

9 – رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، جاد القاضي يقول إن المنطقة التي حدث فيها الزلزال هي تقاطع لعدد من الفوالق الجيولوجية النشطة، ومركز الزلزال يقع بالقرب من تقاطع فالق كبير “شرق الأناضول” مع تركيب البحر الميت، وهي منطقة نشطة زلزاليًا، ومن الطبيعي حدوث زلازل فيها بتلك القوة.

10 – وزارة الطوارئ الأذربيجانية تعلن إرسال فريق بحث وإنقاذ مكون من 370 عنصرًا إلى تركيا للإسهام في مواجهة آثار الزلزال. والبيت الأبيض يقول إن الرئيس جو بايدن وجه وكالات الإغاثة الأمريكية لتقييم المساعدات الممكنة لإغاثة المنكوبين.

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