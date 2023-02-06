بيان عاجل من سفارة المملكة في تركيا بشأن زلزال كهرمان ماراش

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في تركيا، بيانًا عاجلًا بشأن الزلزال الذي وقع فجر اليوم، وأسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه إشارة إلى ما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ التركية بوقوع هزة أرضية في جنوب تركيا فجر الاثنين 6 فبراير 2023م، فإن السفارة في أنقرة تُنوّه بأنها لم تتلقَ حتى اللحظة أي بلاغات عن وجود مواطنين في تلك المنطقة.

وأضافت أن السفارة تتابع مع السلطات التركية للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة.

كما أنها تهيب بالمواطنين الموجودين في منطقة الزلزال باتخاذ الحيطة والحذر، والتواصل معها على الرقم المخصص لذلك في أسرع وقت ممكن.

عشرات القتلى والجرحى ودمار العديد من المباني

لقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأصيب مئات آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر اليوم.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالى 50جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.