عاجل.. نائب الرئيس التركي: مصرع 284 شخصًا و2323 مصابًا وانهيار 1700 منزل

تواصل فريق التحرير:

أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، عن مصرع 284 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 2323 وانهيار 1700 منزلًا جراء الزلزال.

تعطيل المدارس لمدة أسبوع في 10 محافظات

وأوضح في مؤتمر صحفي، أنه تم تعطيل المدارس لمدة أسبوع في 10 محافظات تضررت من الزلزال، وأنه تم إرسال وتشغيل 102 محطة بث متنقلة للهواتف المحمولة إلى المناطق المتأثرة بالزلزال.

تعليق حركة الطيران المدني

وأضاف أن أنه تم إغلاق مطار هطاي وتوقيف حركة الطيران المدني في ولايتي قهرمان مرعش وعنتاب.

الزلزال وقع في ظل أوضاع جوية صعبة

وأكد أن الزلزال وقع في ظل أوضاع جوية صعبة، وأن السلطات تقوم بإرسال فرق الإغاثة وهناك تحرك عام لكافة الأجهزة المعنية لمساعدة المتضررين.

تركيا تعرضت لـ 3 زلازل متتابعة

وكشفت إدارة الكوارث التركية، أن الزلزال الذي كان بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر، تبعه زلزالان ضربوا جميعًا قضاء بازارجيق بولاية قهرمان مرعش الساعة 4.17، بينما وقعت هزتان أرضيتان بقوة 6.5 و 6.6 درجات في ولاية غازي عنتاب.

هزات ارتدادية في مناطق مختلفة

وأشارت إلى أن عددًا من الهزات الأرضية ما زال مستمرًا في مناطق مختلفة خاصة المحاذية للحدود مع سوريا.

عشرات القتلى والجرحى ودمار العديد من المباني

لقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأصيب مئات آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر اليوم.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالى 50جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

اقرأ أيضًا:

5 مشاهد تكشف حجم الدمار الهائل بسبب زلزال تركيا (فيديوهات)

حصيلة جديدة.. مصرع 76 شخصًا وإصابة 440 آخرين في زلزال تركيا

أصوات مخيفة.. شاهد ما وثقته كاميرات المراقبة لحظة وقوع زلزال تركيا

ضحايا وانهيار منازل.. تأثير زلزال تركيا على الدول العربية المجاورة

المشاهد الأولى لانهيار المباني عقب زلزال تركيا (فيديو وصور)