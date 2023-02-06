بسبب منطاد التجسس.. الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على بكين

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كشف وزير النقل الأمريكي، أن واشنطن قد تفرض عقوبات على بكين بسبب حادث المنطاد الصيني الذي توغل في سماء الولايات المتحدة وتم إسقاطه.

المنطاد الصيني ظل فوق الولايات المتحدة 3 أيام

ونقلت “سي إن إن” عن مسؤولين أن المنطاد الصيني ظل فوق الأراضي الأمريكية 3 أيام كان التقييم الأولي أن المنطاد لا يشكل أي خطر استخباراتي أو تهديد مادي، حتى تأكد أنه أطلق لأعمال التجسس واتخذ القرار بإسقاطه.

في الوقت نفسه، أعرب وزير الخارجية الصيني عن استياء بلاده إزاء استخدام الولايات المتحدة القوة في إسقاط المنطاد، مؤكدًا أن الجانب الأمريكي يصر على استخدام القوة ويبالغ في رد الفعل وينتهك بشكل خطير الأعراف الدولية.

الصين تقيل رئيس هيئة الأرصاد الجوية في البلاد

فيما قررت السلطات في الصين، إقالة رئيس هيئة الأرصاد الجوية في البلاد وتحمله مسؤولية انحراف المنطاد إلى أمريكا.

احتجاج صيني شديد اللهجة على إسقاط المنطاد

وأعلنت وزارة الدفاع الصينية، أن إسقاط واشنطن المنطاد المدني بالقوة رد مبالغ فيه، معربة عن احتجاجها الشديد على إسقاط المنطاد من قبل الجانب الأمريكي، مشيرة إلى أن بكين تحتفظ بالحق في استخدام الوسائل اللازمة للتعامل مع المواقف المماثلة.

البنتاجون يكشف مفاجأة حول مهمة المنطاد

في الوقت نفسه، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن المنطاد الصيني جزء من سلسلة “بالونات صينية” مخصصة للتجسس على 5 قارات، مشيرة إلى أنها اتخذت احتياطات لتقليل مخاطر التجسس لأن المنطاد توغل في مواقع حساسة.

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