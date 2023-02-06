إدارة الكوارث التركية: مصرع 77 وإصابة 440 آخرين في 3 زلازل متتابعة

تواصل – وكالات:

كشفت إدارة الكوارث التركية، أن مناطق مختلفة تعرضت اليوم لـ 3 زلازل متبوعة بهزات أرضية أسفرت عن مصرع 77 وإصابة 440 آخرين.

تركيا تعرضت لـ 3 زلازل متتابعة

وأوضحت أن الزلزال الذي كان بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر، تبعه زلزالان ضربوا جميعًا قضاء بازارجيق بولاية قهرمان مرعش الساعة 4.17، بينما وقعت هزتان أرضيتان بقوة 6.5 و 6.6 درجات في ولاية غازي عنتاب.

هزات ارتدادية في مناطق مختلفة

وكشفت إدارة الكوارث التركية، أن عدد من الهزات الأرضية ما زالت مستمرة في مناطق مختلفة خاصة المحاذية للحدود مع سوريا.

وأكدت مصرع 77 شخصاً وإصابة 440 آخرين في 7 ولايات جراء زلزال قهرمان مرعش البالغة قوته 7.8 درجات

عشرات القتلى والجرحى ودمار العديد من المباني

وفجر اليوم، لقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأصيب مئات آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر اليوم.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالى 50جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

اقرأ أيضًا:

أصوات مخيفة.. شاهد ما وثقته كاميرات المراقبة لحظة وقوع زلزال تركيا

جراء زلزال تركيا.. مشاهد للعالقين تحت الأنقاض في مدينة حلب السورية

ضحايا وانهيار منازل.. تأثير زلزال تركيا على الدول العربية المجاورة

مواطنون أتراك يوثقون من منازلهم لحظة الزلزال الذي هز تركيا (فيديو)