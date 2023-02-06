5 مشاهد تكشف حجم الدمار الهائل بسبب زلزال تركيا (فيديوهات)

تواصل – فريق التحرير:

خلّف الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا، فجر اليوم، مأساة إنسانية وثقتها العديد من مقاطع الفيديو المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي والتي أظهرت حجم الدمار الهائل.

يأتي هذا فيما لازالت فرق الإنقاذ تعمل على انتشال جثث الضحايا واستخراج العالقين تحت الأنقاض في منطقة غازي عنتاب، والعديد من المناطق التي تأثرت بفعل الزلزال العنيف.

اقرأ أيضًَا:

حصيلة جديدة.. مصرع 76 شخصًا وإصابة 440 آخرين في زلزال تركيا

انهيار مبنى متعدد الطوابق في ديار بكر

ووثق مقطع فيديو لحظة انهيار مبنى متعدد الطوابق في منطقة ديار بكر، والتي تقع على بعد 150 ميلاً تقريبًا من مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة.

مقطع فيديو يوثق لحظة انهيار مبنى متعدد الطوابق في منطقة ديار بكر التركية.

والتي تقع على بعد 150 ميلاً تقريبًا من مركز الزلزال السابق الذي بلغت قوته 7.8 درجة. #تركيا

#زلزال#هزة_أرضية pic.twitter.com/NlnDoCAdnx — أحداث تركيا (@A7DATH_TURKEY) February 6, 2023

إنقاذ عائلة من تحت الأنقاض

ووثق مقطع لحظات إنقاذ عائلة من تحت الأنقاض، حيث يُشاهد أحد الأطفال يتم استخراجه، فيما لم يتضح ما إذا كان هناك أفراد آخرون لازالوا عالقين.

لحظات انقاذ عائلة من تحت الانقاض !!! يامُخرجهم ويامُخرج يونس من بطن الحوت !! ادرك عبادك الباقين .. #هزة_أرضية #زلزال_ترکیا pic.twitter.com/1PjUawM99Y — عبدالوهاب الساري (@a_alsarii90) February 6, 2023

وميض يشبه البرق أثناء الزلزال

كما رصد مقطع متداول ظهور وميضًا يشبه البرق، صاحب لحظات وقوع الزلزال.

هل ممكن "هارب"!

شعاع يشبه البرق صاحب لحظات الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا بقوة 7.8#زلزال #هزة_أرضية pic.twitter.com/2u2CCPg56v — khaldoun bedir (@KhaldounBedir) February 6, 2023

دمار داخل أحد المنازل

بينما أظهر مقطع آخر آثار الدمار داخل أحد المنازل، حيث ظهرت آثار الشقوق في الجدران واهتزاز المنزل بفعل الزلزال.

Şu an böyleyiz.. 1 dakika rahat sallandık.. #DEPREMOLDU pic.twitter.com/BWbBtgBdtP — İ R E M (@cryirem19) February 6, 2023

انفجار أنابيب الغاز الطبيعي

وتسبب الزلزال في انفجار أنابيب الغاز الطبيعي في منطقة “جناح عميك” بإقليم هاتاي الحدودي بسبب قوة الزلزال، مما أدى إلى حريق امتد الى الحقول.

وكان القيامة قد قامت

🚨🇹🇷 # زلزال # تركيا. # هاتاي: انابيب الغاز الطبيعي في جناح عميك في هاتاي انفجرت بقوة الزلزال .. الحريق امتد الى الحقول. # ديار بكر # غازي عنتاب # ملاطية # افاد #Earthquake pic.twitter.com/QOQgcZiE4a — الاحداث العالمية الحربية🚨 news (@BnshKhaled) February 6, 2023

ووفق أحدث الأرقام لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا، فجر اليوم الاثنين، فقد لقي 76 شخصًا حتفهم، وأكثر من 440 آخرين مصابًا حتى الآن، على ما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وتسبب الزلزال المدمر في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما تسبب في مقتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.

اقرأ أيضًا:

أصوات مخيفة.. شاهد ما وثقته كاميرات المراقبة لحظة وقوع زلزال تركيا

وقال وزير الداخلية التركي، إنه حتى الآن وقعت 6 هزات أرضية في ولاية قهرمان مرعش، تجاوزت شدتها 6 درجات، كان أكبرها بقوة 6.6 درجات.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالى 50جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.