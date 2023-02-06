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5 مشاهد تكشف حجم الدمار الهائل بسبب زلزال تركيا (فيديوهات)

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5 مشاهد تكشف حجم الدمار الهائل بسبب زلزال تركيا (فيديوهات)

5 مشاهد تكشف حجم الدمار الهائل بسبب زلزال تركيا (فيديوهات)

5 مشاهد تكشف حجم الدمار الهائل بسبب زلزال تركيا (فيديوهات)
١٠:٢٣:١٠ ص، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

خلّف الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا، فجر اليوم، مأساة إنسانية وثقتها العديد من مقاطع الفيديو المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي والتي أظهرت حجم الدمار الهائل.

يأتي هذا فيما لازالت فرق الإنقاذ تعمل على انتشال جثث الضحايا واستخراج العالقين تحت الأنقاض في منطقة غازي عنتاب، والعديد من المناطق التي تأثرت بفعل الزلزال العنيف.

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انهيار مبنى متعدد الطوابق في ديار بكر 

ووثق مقطع فيديو لحظة انهيار مبنى متعدد الطوابق في منطقة ديار بكر، والتي تقع على بعد 150 ميلاً تقريبًا من مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة.

إنقاذ عائلة من تحت الأنقاض

ووثق مقطع لحظات إنقاذ عائلة من تحت الأنقاض، حيث يُشاهد أحد الأطفال يتم استخراجه، فيما لم يتضح ما إذا كان هناك أفراد آخرون لازالوا عالقين.

وميض يشبه البرق أثناء الزلزال

كما رصد مقطع متداول ظهور وميضًا يشبه البرق، صاحب لحظات وقوع الزلزال.

دمار داخل أحد المنازل

بينما أظهر مقطع آخر آثار الدمار داخل أحد المنازل، حيث ظهرت آثار الشقوق في الجدران واهتزاز المنزل بفعل الزلزال.

انفجار أنابيب الغاز الطبيعي

وتسبب الزلزال في انفجار أنابيب الغاز الطبيعي في منطقة “جناح عميك” بإقليم هاتاي الحدودي بسبب قوة الزلزال، مما أدى إلى حريق امتد الى الحقول.

ووفق أحدث الأرقام لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا، فجر اليوم الاثنين، فقد لقي 76 شخصًا حتفهم، وأكثر من 440 آخرين مصابًا حتى الآن، على ما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وتسبب الزلزال المدمر في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما تسبب في مقتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.

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وقال وزير الداخلية التركي، إنه حتى الآن وقعت 6 هزات أرضية في ولاية قهرمان مرعش، تجاوزت شدتها 6 درجات، كان أكبرها بقوة 6.6 درجات.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالى 50جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

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